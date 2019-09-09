В Казани пристав предложила бизнесмену за 120 тысяч рублей снять арест со счетов

В Казани 30-летнюю пристава Кристину Кочневу и 26-летнего экс-пристава Дениса Быкиева заподозрили в том, что они предложили директору одной из фирм за взятку снять арест с его счетов и имущества, их задержали. Об этом сегодня сообщили в Следственном комитете.

Следователи рассказали, что подозреваемая узнала у коллеги, что она занимается делом, в рамках которого были арестованы счета и имущество одной из казанских фирм. Кристина Кочнева обратилась к бывшему коллеге, который обратился к директору фирмы с предложением за 120 тысяч рублей частично снять арест со счетов.

Кристина Кочнева вину признала частично, Быкиев вину признал полностью.

Продолжается расследование.