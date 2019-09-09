В мэрии рассказали о стоимости аренды на новых платных парковках Казани

Тариф на новых платных парковках, которые откроют в Казани в ноябре, составит 50 рублей в час.

— Изначальный базовый тариф в новых зонах платных парковок составляет 50 рублей в час. При этом тариф со временем может измениться (в большую либо меньшую сторону) в зависимости от спроса и, соответственно, загруженности парковочных зон, — сообщили в мэрии, передает "Реальное время".

Ранее сообщалось, что в ноябре в Казани появятся новые платные парковки на 900 мест.

Парковки появятся в Старо-Татарской слободе и на территории, ограниченной улицами Абжалилова, Лейтенанта Шмидта, Вишневского и Николая Ершова.