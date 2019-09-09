Атомная подлодка «Казань» войдет в строй в 2020 году

ВМФ России в 2020 году получит сразу четыре атомные подлодки, в том числе подлодку "Казань", сообщает ТАСС.

Во флот, помимо "Казани", поступят подлодка спецназначения "Белгоро", стратегическая подлодка проекта 955А "Князь Олег" и многоцелевая атомная подлодка "Новосибирск".

- Мы сдадим в этом году одну атомную подлодку и четыре в следующем. Точно в соответствии с контрактом, — сообщил гендиректора «Севмаша» Михаил Будниченко.

Напомним, ранее подлодка "Казань" была признана самой опасной для флота США, об этом сообщали американские СМИ. По данным американских экспертов, данная подлодка станет "самой мощной атомной подлодкой на вооружении у потенциального противника".