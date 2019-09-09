Фарид Мухаметшин может вновь стать спикером Госсовета Татарстана

Лидер "Единой России" в Татарстане Фарид Мухаметшин вновь может стать спикером Госсовета, сообщает "Коммерсант".

- Буду ли я предлагать свою кандидатуру? Это разумно предложить свою кандидатуру, как партии, получившей большинство. Она претендует на все посты,— сказал Мухаметшин.

При этом данный вопрос сначала обсудят на партийной конференции, а после парламент Татарстана.

Отметим, Мухаметшин является председателем Государственного совета РТ с 1998 года.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане на выборах в Госсовет РТ победила "Единая Россия", за которую проголосовали 72,43 процента избирателей.