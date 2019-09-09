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Новости Казани и РТ

08:51, сегодня
В Казани вновь готовятся к повышению стоимости проезда в общественном транспорте
11:59, сегодня
Стал известен прогноз погоды на ближайшую неделю
11:19, сегодня
В Набережных Челнах тяжело больного мужчину госпитализировали лишь через суд
11:06, сегодня
В Челнах спасли собаку, упавшую из окна на козырек дома
10:57, сегодня
В Татарстане жильцы дома обратились в МЧС, чтобы спастись от огромного паука
10:33, сегодня
ВТБ размещает инвестиционные облигации на ключевую ставку Банка России
10:30, сегодня
В Татарстане один из городов накрыло «химической волной»
10:04, сегодня
В России может появиться еще один выходной день
09:37, сегодня
Соцсети: в Казани начали выкладывать видео из квартир, снятые с квадрокоптера
09:31, сегодня
На выборах «Единая Россия» показала в Зеленодольске скромные результаты
09:18, сегодня
Челнинец, сидя в колонии, соблазнял женщин не свадьбой, а ставками на спорт
09:04, сегодня
В Челнах «взорвалась» газовая «Нива», разрушив гараж и ранив владельца
07:23, сегодня
Бабье лето продолжается: синоптики рассказали о погоде на 10 сентября в РТ
19:59, 09.09.2019
Казань сегодня: задержание женщины из-за купюры и «беспредел»
17:30, 09.09.2019
Стало известно, когда откроется парк под мостом Миллениум
17:05, 09.09.2019
В Набережных Челнах снизилось количество безработных - их всего 1161 человек
16:57, 09.09.2019
«Вопиющий беспредел»: КПРФ об итогах выборов в Госсовет Татарстана
16:33, 09.09.2019
В Татарстане мужчина на автовокзале провалился в выгребную яму
16:18, 09.09.2019
Зеленодольские пожарные стали победителями турнира по волейболу
15:59, 09.09.2019
В Казани появилась лавка с обнаженными фигурами людей
15:57, 09.09.2019
В Раифском монастыре открылись смотровая площадка и музей
15:39, 09.09.2019
В Казани задержали женщину, пытавшуюся расплатиться в автобусе странной купюрой
15:24, 09.09.2019
ВТБ совместно с платежной системой «Мир» обеспечит проезд в метро за 1 рубль
15:12, 09.09.2019
ВТБ-Онлайн запустил накопительный счет «Копилка»
14:52, 09.09.2019
Black Star не сможет отобрать имя у победителя шоу «Песни» из Казани
14:38, 09.09.2019
Стаканчик, дождевик и баллон: казанец попытался обворовать банкомат, но сбежал
14:13, 09.09.2019
В Челнах фура столкнулась с иномаркой: среди пострадавших - ребенок
13:49, 09.09.2019
Казань попала в десятку городов с самыми красивыми женщинами
13:19, 09.09.2019
В челнинской школе 10-летнему мальчику оторвало часть пальца
13:11, 09.09.2019
В Казани начнут делать прививки у станций метро. Но только жителям города
12:45, 09.09.2019
Глава ЦИК РФ: в Татарстане возбудили уголовное дело из-за нарушений на выборах
12:23, 09.09.2019
В России увеличат выплаты на первого ребенка
11:37, 09.09.2019
В Казани расселят 16 аварийных домов
11:01, 09.09.2019
Челнинка выиграла в суде у рестоклуба, в котором дважды не прошла фейсконтроль
10:58, 09.09.2019
В Казани женщина устроила себе ночлег рядом с гимназией
10:33, 09.09.2019
В Татарстане на трассах хотят запустить платунинг
10:13, 09.09.2019
В центре Казани Mercedes перевернулся набок
10:03, 09.09.2019
Загадчная смерть в Челнах: мать в течение суток не знала, что ее сын умер
09:33, 09.09.2019
Навальный показал аналог «умного голосования» в Татарстане
09:27, 09.09.2019
Челнинец станцевал в инвалидной коляске и выиграл серебряную медаль
09:13, 09.09.2019
Стало известно, сколько продлится теплая погода в Татарстане
08:55, 09.09.2019
Стало известно, кто побеждает на выборах в Татарстане
18:44, 08.09.2019
Центризбирком РТ: сообщений о вбросах бюллетеней не поступало
17:16, 08.09.2019
Ильсур Метшин:«Сегодня все в ваших руках, уважаемые казанцы»
16:31, 08.09.2019
В Зеленодольске распределительный центр X5 откроют в ноябре
15:17, 08.09.2019
В Казани в честь выборов устроят салют
14:50, 08.09.2019
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14:03, 08.09.2019
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11:49, 08.09.2019
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ВТБ размещает инвестиционные облигации на ключевую ставку Банка России

Cегодня, 10:33 11 0 Автор: prokazan.ru

ВТБ проводит сбор заявок на инвестиционные облигации серии Б-1-39 «Ключевая ставка». Доходность по инструменту зависит от значения главного индикатора денежно-кредитной политики России – ключевой ставки ЦБ РФ. Срок обращения облигаций составляет один год. Раз в полгода по ним может выплачиваться дополнительный доход в размере 9,5%-10,5% годовых (ориентир), если ставка Банка России будет находиться в заданном диапазоне: 6,7 – 7,6% для первого периода, 6,45 - 7,6% - для второго.

В случае реализации инвестиционной стратегии потенциальная доходность по инструменту может составить порядка 10% годовых. Таким образом, продукт предоставляет значительную премию к кривой ОФЗ и корпоративных облигаций короткой дюрации. Заявки на приобретение инвестиционных облигаций «Ключевая ставка» принимаются до 13 сентября 2019 г. включительно. Подать их можно дистанционно через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции». Кроме высокого уровня потенциальной доходности продукт обладает рядом дополнительных преимуществ: полная защита капитала (в конце срока обращения облигаций инвестору возвращается 100% от номинала бумаг), возможность приобретения на ИИС, льгота по НДФЛ и отсутствие требования к статусу «квалифицированный инвестор».

Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания прокомментировал: «В условиях снижения ставок по депозитам и корпоративным облигациям мы наблюдаем повышенный спрос к инвестиционным облигациям. Потенциальная доходность таких продуктов выше, при этом риски потерять средства минимальны: облигации погашаются по номиналу. ВТБ сейчас активно расширяет линейку инвестиционных продуктов. Согласно стратегии банка, мы стараемся учитывать потребности клиентов и предлагать им максимально широкий спектр возможностей для инвестирования».

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