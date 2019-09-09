В Казани вновь готовятся к повышению стоимости проезда в общественном транспорте

В Казани перевозчики планируют, что стоимость оплаты проезда в общественном транспорте повысят до 31 рубля. Об этом заявил учредитель ООО "Байлык №3" (автобусы №11 и №43) Руслан Юсупов, передает "Коммерсант".

Вместе с повышением стоимости проезда перевозчики намерены настаивать на увеличении компенсации затрат на перевозку льготников — с 18 до 27 рублей за одну поездку, перед этим необходимо получить одобрение Комитета по транспорту исполкома Казани.

В мэрии подтвердили,что перевозчики, действительно, намерены оформить заявление с предложением поднять тарифы, однако власти не говорят, до какого уровня.

Напомним, в последний раз стоимость проезда в городе повышали в феврале этого года, тогда стоимость одной поездки на общественном транспорте выросла с 25 до 27 рублей.