Казань сегодня: задержание женщины из-за купюры и «беспредел»

ГЛАВА ЦИК РФ: В ТАТАРСТАНЕ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЙ НА ВЫБОРАХ

В Татарстане из-за нарушений на выборах в Госсовет возбудили одно уголовное дело, сообщила со ссылкой на данные МВД заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

- В настоящее время по поступившим сообщениям [о нарушениях на выборах] приняты решения. Эту информацию нам предоставляют коллеги из МВД, и мы добавляем то, что можем. Возбуждено 11 уголовных дел, за сутки — два, - сообщила Памфилова, уточнив, что одно из них было возбуждено в Татарстане.

Как отмечает "Бизнес Online", дело, вероятно, было заведено из-за якобы фальсификации подписей в поддержку кандидата в депутаты Госсовета РТ Рафгата Алтынбаева.

«ВОПИЮЩИЙ БЕСПРЕДЕЛ»: КПРФ ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ В ГОССОВЕТ ТАТАРСТАНА

В Казани на пресс-конференции местное отделение КПРФ сегодня, 9 сентября, прокомментировало результаты выборов в Госсовет РТ, назвав это беспределом.

— Такую выборную кампанию, которая прошла, я не видел после 1996 года. Столько грязи, фальши, клеветы, столько шантажа, — заявил глава рескома КПРФ Хафиз Миргалимов, уточнив, что "цифры на официальном сайте принимаем ко вниманию, но не признаем".

По данным члена ЦИК РТ от КПРФ, в двух территориальных избирательных комиссиях (в Зеленодольске и Зеленодольском районе) "переписывали итоговые протоколы".

В ТАТАРСТАНЕ МУЖЧИНА НА АВТОВОКЗАЛЕ ПРОВАЛИЛСЯ В ВЫГРЕБНУЮ ЯМУ

В Татарстане в Камских Полянах мужчина провалился в выгребную яму на местном автовокзале, сообщили в МЧС РТ.

Мужчина случайно уронил внутрь паспорт, а пытаясь его достать, провалился сам. Были вызваны спасатели. На спасение мужчины понадобилось около 15 минут.

В КАЗАНИ ЗАДЕРЖАЛИ ЖЕНЩИНУ, ПЫТАВШУЮСЯ РАСПЛАТИТЬСЯ В АВТОБУСЕ СТРАННОЙ КУПЮРОЙ

В Казани задержали пассажирку автобуса, которая пыталась расплатиться за проезд подозрительной купюрой в 1000 рублей, сообщили в Ассоциации транспортных предприятий Казани.

Женщина возрастом примерно в 45-50 лет зашла в автобус ПАТП-4 примерно в 19 часов. Она кондуктору 1000 рублей, при этом купюра выглядела подозрительно, на ней были признаки подделки.

- Камера в автобусе зафиксировала факт передачи купюры, - сообщили в Ассоциации, уточнив, что это случилось впервые.

СТАКАНЧИК, ДОЖДЕВИК И БАЛЛОН: КАЗАНЕЦ ПОПЫТАЛСЯ ОБВОРОВАТЬ БАНКОМАТ, НО СБЕЖАЛ

В Казани 41-летний мужчина попытался обворовать банкомат, он тщательно подготовился, но в итоге испугался и сбежал. Об этом сообщили в УВД Казани.

Инцидент случился 1 сентября в 4 часа утра в Советском районе города, в помещение зашел мужчина в дождевике, маске и с пакетом. Сначала он заблокировал стаканчиком входную дверь, а затем попытался баллоном с легковоспламеняющейся жидкостью повредить банкомат. Сработала сигнализация, и мужчина убежал.

Прибывшие полицейские выяснили, что банкомат не был поврежден и деньги не похищены.