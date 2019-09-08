Стало известно, когда откроется парк под мостом Миллениум

Строительство парка под мостом Миллениум в Казани начнется уже до конца текущего года, азавешится ко Дню молодежи, сообщил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

- Исходя из графика производственных работ, который сейчас прорабатывается Министерством строительства архитектуры и ЖКХ Татарстана, я думаю, что работы начнутся в этом году. В итоге мы получим законченный вариант открытого скейт-парка ко Дню молодежи, 27 июня 2020 года. Если успеем, это было бы здорово, – сказал министр, передает "Татар Информ".

Ранее сообщалось, что у моста Миллениум появится экстрим-парк, который станет самым большим комплексом из существующих аналогов в России. В рамках первой очереди в экстрим-парке появится скейт-парк, памп-трек, воркаут и паркур зоны, а также площадки для стритбола.