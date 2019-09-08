В Казани появилась лавка с обнаженными фигурами людей

В центре Казани в сквере на улице Бурхана Шахиди появилась скамейка с установленными обнаженными фигурами мужчины и женщина, ее создал уличный художник AleshaArt.

Скамейка сделана из металлического каркаса, бетона и дерева, по словам автора, идея этого объекта состоит в том, чтобы показать, что люди зачастую не находятся в самом моменте, а просто ведут отчет о своей жизни через социальные сети.

- Мы проходим выставки, и главное показать, что были здесь. Мысль не новая, но как-то наболело, а может и я такой. Какой парк, такая и инсталляция, - цитирует "Бизнес Online" слова художника.