Казань попала в десятку городов с самыми красивыми женщинами

Казань заняла 6-е место в рейтинге российских городов с самыми красивыми женщинами, рйтинг по итогам интернет-опроса составил к Международному дню красоты портал ТурСтат.

На первых трех местах рейтинга находятся Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск, также в список попали Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Красноярск, Самара, Краснодар, Сочи, Омск и Уфа.

За Москву как город России с самыми красивыми женщинами проголосовали 23% респондентов, за Санкт-Петербург — 10%, за Новосибирск и Ростов-на-Дону — по 6%, за Екатеринбург, Казань, Красноярск и Самару — по 5%, за Краснодар, Сочи, Омск и Уфу — по 4%, за Волгоград, Воронеж, Калининград, Нижний Новгород, Иркутск и Пермь — по 3%, за Севастополь и Ялту — по 2 процента.