В Казани расселят 16 аварийных домов

В Казани в 2019−2020 годах расселят 16 из 51 аварийных домов, в которых проживают 1,4 тысяч человек, сообщил на совещании начальник управления жилищной политики исполкома Казани Марсель Абдулхаков.

В программу вошли дома, признанные аварийными с 2012 по 2017 год, 45 домов, признанных аварийными после 2017 года, будут включены в следующую программу. Площадь благоустроенных квартир будет не меньше площади ранее занимаемого жилья. Квартиры будут предоставляться без дополнительных доплат со стороны жителей.

Ранее сообщалось, что Исполком Казани купит для жителей аварийных домов 55 квартир общей площадью 3 147,90 кв. м., их планируется купить за 129 млн рублей. Квартиры предполагается купить по цене 41 тыс. рублей за кв. м. Из бюджета исполкома выделят деньги на 15 однокомнатных, 35 двухкомнатных и пять трехкомнатных квартир. Все они должны располагаться в домах, построенных не раньше 2018 года.