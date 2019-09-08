Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

12:45, сегодня
Глава ЦИК РФ: в Татарстане возбудили уголовное дело из-за нарушений на выборах
12:23, сегодня
В России увеличат выплаты на первого ребенка
11:37, сегодня
В Казани расселят 16 аварийных домов
11:01, сегодня
Челнинка выиграла в суде у рестоклуба, в котором дважды не прошла фейсконтроль
10:58, сегодня
В Казани женщина устроила себе ночлег рядом с гимназией
10:33, сегодня
В Татарстане на трассах хотят запустить платунинг
10:13, сегодня
В центре Казани Mercedes перевернулся набок
10:03, сегодня
Загадчная смерть в Челнах: мать в течение суток не знала, что ее сын умер
09:33, сегодня
Навальный показал аналог «умного голосования» в Татарстане
09:27, сегодня
Челнинец станцевал в инвалидной коляске и выиграл серебряную медаль
09:13, сегодня
Стало известно, сколько продлится теплая погода в Татарстане
08:55, сегодня
Стало известно, кто побеждает на выборах в Татарстане
18:44, 08.09.2019
Центризбирком РТ: сообщений о вбросах бюллетеней не поступало
17:16, 08.09.2019
Ильсур Метшин:«Сегодня все в ваших руках, уважаемые казанцы»
16:31, 08.09.2019
В Зеленодольске распределительный центр X5 откроют в ноябре
15:17, 08.09.2019
В Казани в честь выборов устроят салют
14:50, 08.09.2019
Бизнесмен из Челнов похвастался подарком - «Bentley» за 18 миллионов рублей
14:03, 08.09.2019
На выборах в Госсовет РТ проголосовало уже 30% избирателей
13:48, 08.09.2019
Соцсети: на улице Дементьева образовалась пропасть в асфальте
13:14, 08.09.2019
Лобовое столкновение на трассе в РТ: четверо пострадали
12:13, 08.09.2019
Превратили в клоунаду: в Казани голосовали «животные» с Баумана
11:49, 08.09.2019
На выборах в Татарстане меряют давление и ставят прививки
10:52, 08.09.2019
Хорошо плывет: в парке Урицкого сняли купающегося в канале мужчину
10:05, 08.09.2019
В Иннополисе на выборы приглашают с помощью воздушного шара
09:27, 08.09.2019
В Татарстане мужчина не смог выбраться из горящего дома и погиб
09:02, 08.09.2019
В Татарстане проходят выборы в Госсовет
17:20, 07.09.2019
В Казани водитель «Газели» сбил на переходе школьницу, шедшую с праздника
16:16, 07.09.2019
В Татарстане займутся массовой достройкой проблемных домов
15:59, 07.09.2019
Задержан подозреваемый в нападении на главу ЦИК России
15:29, 07.09.2019
В Челнах продают базу отдыха
13:40, 07.09.2019
В Зеленодольске у кандидата в депутаты демонтировали предвыборные баннеры
13:34, 07.09.2019
В Татарстане иномарка врезалась в грузовик – водитель легковушки погиб
13:29, 07.09.2019
На проспекте Амирхана «Газель» снесла автобусную остановку
11:05, 07.09.2019
МВД предложило разрешить водить машину подросткам
10:33, 07.09.2019
Верховный суд РФ подтвердил приговор жителю РТ, убившему знакомых 94 ударами
10:22, 07.09.2019
В Челнах женщине выплатят 300 тысяч рублей за смерть брата
10:00, 07.09.2019
В Казани начнет ездить зеленый автобус с кондиционером и USB-разъемами
09:26, 07.09.2019
В Казани осудили экс-майора полиции за объявление а группе «Казанские курицы»
09:08, 07.09.2019
Сегодня в Татарстане потеплеет до +23 градусов
19:22, 06.09.2019
Казань сегодня: горящий автобус и детский сад с подставными детьми
17:35, 06.09.2019
В Челнах парень украл два телефона. Теперь он пять лет проведет тюрьме
17:23, 06.09.2019
В Казани продают квартиру в 10 «квадратов» почти за 1 млн рублей
16:44, 06.09.2019
В Татарстане парень купил препараты для роста мышц: возбуждено уголовное дело
16:02, 06.09.2019
Власти прокомментировали «открытие» детсада под Казанью с подставными детьми
15:59, 06.09.2019
В Нижнекамске из окна выпала женщина и разбилась насмерть
15:23, 06.09.2019
В Казани на заводе разбился стажер
15:22, 06.09.2019
В Челнах в детской поликлинике пациенты подрались в очереди: это попало на видео
14:31, 06.09.2019
Над Татарстаном завис «медленный» антициклон
12:53, 06.09.2019
В Казани Volkswagen Touareg протаранил Porsche
12:07, 06.09.2019
Объем выпущенных годовых облигаций ВТБ превысил 65 млрд рублей
12:02, 06.09.2019
Казанцев возмутил водитель автобуса, разговаривающий за рулем по телефону
11:59, 06.09.2019
В Челнах женщина зарезала любовника. Ее осудили
11:58, 06.09.2019
В Казани горел автобус, где ехали пассажиры
10:53, 06.09.2019
В ГИБДД запустили гигантский аэростат для поиска нарушителей в Татарстане
10:39, 06.09.2019
У жителей России может появиться возможность выйти на пенсию раньше
10:37, 06.09.2019
KFC в Казани станет халяльным только в конце сентября
10:14, 06.09.2019
СМИ: суд освободил футболистов Кокорина и Мамаева по УДО
10:02, 06.09.2019
В Казани вновь потребовали проездной для школьников в общественном транспорте
09:40, 06.09.2019
В Татарстане будут судить военнослужащего за кражу синтепоновой куртки
09:13, 06.09.2019
Водитель, въехавший в толпу на Ломжинской, объяснил ситуацию
19:33, 05.09.2019
Казань сегодня: грузовик въехал в толпу и вновь пропавшая девочка
18:16, 05.09.2019
В Набережных Челнах продают баню на колесах
17:18, 05.09.2019
В Казани грузовик въехал в женщин, торговавших у обочины
16:57, 05.09.2019
Минниханов решил не голосовать на выборах в Госсовет РТ в Казани
16:36, 05.09.2019
Не любим геев и москвичей: что казанцы говорят о себе в соцопросах
16:03, 05.09.2019
Огненное ДТП на трассе в РТ: водитель легковушки погиб после столкновения с авто
15:48, 05.09.2019
В Казани отправили в слесари водителя автобуса, чуть не устроившего ДТП
15:30, 05.09.2019
Японский кубик-тест: он расскажет все о вашей личности
15:09, 05.09.2019
В Челнах хлебовоз столкнулся с автомобилем: буханки рассыпались на дороге
15:09, 05.09.2019
Киноафиша ProKazan: выбираем, что будем смотреть в сентябре
14:42, 05.09.2019
Власти Татарстана поддержали открытие в Казани ресторана «халяльного» фастфуда
14:13, 05.09.2019
ВТБ улучшает процесс перехода на «Ипотеку с господдержкой» для своих клиентов
14:02, 05.09.2019
ВТБ и Российский экспортный центр запустили акселератор для бизнеса
13:47, 05.09.2019
В Казани вновь пропала школьница, которую в апреле искали больше недели
13:38, 05.09.2019
Банк «Открытие» вошел в десятку лучших цифровых банков страны
13:15, 05.09.2019
В Казани осудили парня, который распространял в Интернете порноснимки детей
12:55, 05.09.2019
Татарстан поручил запустить проект для сельхозпроизводителей на основе блокчейна
12:55, 05.09.2019
В Минздраве решили повысить минимальный возраст продажи крепкого алкоголя
12:37, 05.09.2019
В Казани продлят популярный маршрут трамвая №5
12:10, 05.09.2019
ВТБ заключил несколько соглашений на ВЭФ для развития бизнеса в регионах
11:43, 05.09.2019
В Челнах в садовом обществе мужчина зарезал соседа, а потом покончил с собой
11:32, 31.08.2019
Из пятиэтажки в Зеленодольске эвакуировались 20 человек
09:36, 31.08.2019
Сентябрь в Татарстане начнется с дождей
14:43, 30.08.2019
В Зеленодольске врач потерял 300 тысяч рублей, попытавшись обменять криптовалюту
12:26, 30.08.2019
Певец из Зеленодольска получил спецприз на конкурсе «Новая волна»
11:52, 29.08.2019
Ушел из жизни ветеран зеленодольского спорта Григорий Нодельман
10:18, 29.08.2019
Жительница Зеленодольска украла у казанца 136 тысяч рублей
09:01, 28.08.2019
Синоптики РТ: в Татарстане сегодня будет сильный ветер, дождь и +13
09:52, 27.08.2019
В Роструде сообщили о новой графе, которую надо заполнять при трудоустройстве
08:51, 27.08.2019
Сегодня в Татарстане ожидаются грозы, сильный ветер и похолодание до +18
15:15, 26.08.2019
Железную дорогу Зеленодольск-Марий Эл-Яранск дотянут до Котельнича
14:31, 26.08.2019
Глава Татарстанской митрополии совершит великое освящение Успенского собора
13:34, 26.08.2019
Стала известна программа Дня республики в Зеленодольске
07:10, 26.08.2019
В Татарстане сегодня ожидается дождь и похолодание до +18
18:27, 25.08.2019
Квота на хадж для российских мусульман может увеличиться до 26 тысяч человек
08:33, 25.08.2019
Синоптики прогнозируют сегодня небольшой дождь и 27 градусов тепла
15:03, 23.08.2019
На западе Зеленодольска горожанам отключат воду
14:27, 23.08.2019
Все дети, отравившиеся в лагере в Иннополисе, выписаны из больницы
13:59, 23.08.2019
В Зеленодольском районе несовершеннолетние стали чаще совершать преступления
11:17, 23.08.2019
Построенный в Зеленодольске 10-й «Грачонок» завершил госиспытания
07:27, 23.08.2019
Синоптики обещают сегодня в Татарстане грозу и усиление ветра

В Казани расселят 16 аварийных домов

Cегодня, 11:37 91 0 Автор: prokazan.ru

В Казани в 2019−2020 годах расселят 16 из 51 аварийных домов, в которых проживают 1,4 тысяч человек, сообщил на совещании начальник управления жилищной политики исполкома Казани Марсель Абдулхаков.

В программу вошли дома, признанные аварийными с 2012 по 2017 год, 45 домов, признанных аварийными после 2017 года, будут включены в следующую программу. Площадь благоустроенных квартир будет не меньше площади ранее занимаемого жилья. Квартиры будут предоставляться без дополнительных доплат со стороны жителей.

Ранее сообщалось, что Исполком Казани купит для жителей аварийных домов 55 квартир общей площадью 3 147,90 кв. м., их планируется купить за 129 млн рублей. Квартиры предполагается купить по цене 41 тыс. рублей за кв. м. Из бюджета исполкома выделят деньги на 15 однокомнатных, 35 двухкомнатных и пять трехкомнатных квартир. Все они должны располагаться в домах, построенных не раньше 2018 года.

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

16:57, 08.09.2019
В Волгограде на выборах умер кандидат. Не выдержало сердце
16:01, 08.09.2019
Депутат от ЛДПР заявил об обстреле автобуса с наблюдателями и СМИ в Тыве
12:54, 05.09.2019
В какой ситуации казанцам лучше обанкротиться?
11:37, 05.09.2019
Компаниям из Казани помогут выбрать банк для открытия расчетного счета
12:01, 07.09.2019
В Сургуте каток раздавил чиновника, поехавшего проверить ремонт дорог
12:42, 06.09.2019
МВД сообщило о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову
10:00, 05.09.2019
Безлимитный интернет Билайн в Великобритании, Монако и Франции за 199 рублей
08:36, 05.09.2019
Казанцев избавят от стресса и сделают продуктивнее
17:59, 05.09.2019
Российский блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж
16:58, 05.09.2019
В Саратовской области разбился военный вертолет МИ-8
16:43, 04.09.2019
В России двое подростков готовили массовый расстрел в школе
13:35, 03.09.2019
Как мобильный интернет помогает школьнику развивать способности
15:40, 04.09.2019
Уфимская дознавательница нарисовала, как ее изнасиловали коллеги
13:59, 04.09.2019
СМИ: в России сотрудника ФСБ арестовали. Он домогался до школьницы
17:12, 03.09.2019
Соцсети: в Шереметьево столкнулись два самолета
11:53, 03.09.2019
В Москве блогера осудили на 5 лет за твит о детях полицейских
14:56, 02.09.2019
СМИ: в России школьник покончил с собой во время линейки
11:06, 02.09.2019
В Мордовии школьница умерла от удара током от телефона
10:25, 02.09.2019
В России отец зарезал двухмесячную дочь. Она родилась с патологией
09:46, 02.09.2019
В России мраморная плита с фасада дворца культуры убила 10-летнего школьника
13:44, 31.08.2019
Медведев: Волге нужен новый пассажирский флот
10:48, 31.08.2019
Задушила и закопала: жительницу Башкирии подозревают в убийстве годовалого сына
16:07, 29.08.2019
СМИ: в России нетрезвые врачи насмерть залечили пациентку
11:30, 29.08.2019
Умер актер из сериала «Глухарь» Александр Числов
17:21, 28.08.2019
В Турции скончалась 12-летняя россиянка, которую засосало в трубу бассейна
14:05, 28.08.2019
В России срочник покончил с собой в воинской части
14:17, 27.08.2019
В России двое полицейских изнасиловали несовершеннолетнюю волейболистку
11:10, 27.08.2019
В Башкирии мужчина раскопал могилу возлюбленной, чтобы посмотреть на ее лицо
14:55, 26.08.2019
СМИ: в России годовалой девочке разрубило голову вентилятором в ресторане
14:19, 26.08.2019
В РФ арестовали подполковника полиции. Его обвиняют в изнасиловании коллег
10:19, 26.08.2019
В Ростовской области из колонии сбежал заключенный, отбывавший срок за убийство
09:14, 25.08.2019
Медведев допустил переход на четырехдневку, но только с сохранением зарплаты
12:28, 24.08.2019
СМИ: роженица умерла на операционном столе, а врачи ушли
15:42, 23.08.2019
В России троих полицейских подозревают в групповом изнасиловании проститутки
16:23, 22.08.2019
В РФ женщину не пустили в самолет. Она хотела улететь на похороны родственника
14:47, 22.08.2019
В России сын судьи вышел досрочно после 8 изнасилований
09:16, 22.08.2019
СМИ: в Москве неизвестный облил горючей жидкостью и поджег мужчину
11:37, 21.08.2019
В России депутат расстрелял свою жену
08:04, 21.08.2019
Умерла актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова
17:37, 20.08.2019
В России скоропостижно скончалась чемпионка по легкой атлетике
14:17, 20.08.2019
В России мужчина в магазине подсыпал крысиный яд в конфеты
10:01, 20.08.2019
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выбросить из окна
10:27, 19.08.2019
Под Ульяновском школьник зарубил топором всю семью: возбуждено уголовное дело
15:47, 17.08.2019
В Саратове детский паровоз переехал ребенка
09:26, 17.08.2019
Instagram Ольги Бузовой требуют заблокировать из-за шутки про «блокадницу»
11:27, 16.08.2019
В России мужчина скончался от кровотечения из-за отравления подсолнечным маслом
10:29, 16.08.2019
На Кубани 9-летняя девочка случайно зарезала своего брата
09:26, 16.08.2019
В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
16:50, 15.08.2019
Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 млн рублей
12:08, 15.08.2019
Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку
12:37, 14.08.2019
В России медведь разрыл могилу и утащил покойника
09:41, 14.08.2019
В России врач скорой пнул женщину, которой требовалась помощь
10:47, 13.08.2019
Уфимская дознавательница, которую изнасиловали полицейские, впервые пришла в суд
17:31, 12.08.2019
В России журналистке выстрелили в голову
11:29, 12.08.2019
В России скончалась звезда Playboy. Ей было 29 лет
09:47, 12.08.2019
В России студентка умерла за несколько дней от загадочной болезни
11:58, 11.08.2019
У дворника из Подмосковья обнаружили долг в 2 млрд рублей
09:24, 11.08.2019
В России полицейский подал заявление на девушку из-за слов об отсутствии совести
10:04, 10.08.2019
Скончался тренер сборной России по бейсболу. Ему было 37 лет
17:10, 09.08.2019
В Москве задержанной на митинге журналистке пришла повестка в военкомат
15:10, 07.08.2019
В соседней республике участковый погиб в ДТП во время прямого эфира в Instagram
14:24, 07.08.2019
СМИ: в России школьник умер после драки с десантником
10:37, 07.08.2019
СМИ: труженицу тыла ВОВ похоронили в мешке для трупов
10:19, 07.08.2019
Скандально известный дизайнер Артемий Лебедев «сбежал» из России
09:27, 07.08.2019
Скончалась известная российская бизнес-леди Алла Вербер