Политик Алексей Навальный показал аналог "умного голосования" в Татарстане, запись с некоей женщиной он выложил в Twitter.

УМГ - наше организованное коллективное действие. А вот его аналог у путинских единороссов (это Татарстан) pic.twitter.com/82YS2nB7V8 — Alexey Navalny (@navalny) 8 сентября 2019 г.

Накануне вечером председатель Центризбиркома РТ Мидхат Шагиахметов, выступивший в информационном центре ЦИКа, заявил, что в сети распространялись информационные вбросы, фейки и непроверенная информация. Все эти данные тщательно проверяются".

Ранее стало известно, что в Татарстане после обработки 1,9 млн бюллетеней стало известно, что на выборах в Государственный Совет Татарстана VI созыва лидирует партия "Единая Россия", набравшая 72,99% голосов избирателей.