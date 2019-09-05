Центризбирком РТ: сообщений о вбросах бюллетеней не поступало

В Центральной избирательной комиссии республики заявили: информации о вбросах бюллетеней на участках в адрес участковых комиссии и правоохранительных органов не поступало.

В течение дня ЦИК проверяет публикации в соцсетях, сообщающие о нарушениях в ходе выборов. Сегодня в сети разместили ролик, на котором происходит якобы вброс на УИК №2733 в Чистополе.

"За ходом голосования на избирательном участке №2733 следят 6 наблюдателей, в том числе от Общественной Палаты Республики Татарстан, от КПРФ, от ЛДПР, от партии «Коммунисты России», которые отрицают факт каких-либо подобных нарушений в ходе голосования. По видеоролику однозначно идентифицировать место записи видеоматериала не представляется возможным", пишут на сайте.