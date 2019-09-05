Ильсур Метшин:«Сегодня все в ваших руках, уважаемые казанцы»

Ильсур Метшин вместе с супругой посетил избирательный участок, расположенный в русско-татарской школе № 129 Приволжского района. Об этом сообщают на официальном сайте мэрии.

"Каким будет парламент Татарстана, определяют наши избиратели. Я призываю всех жителей Казани обязательно отдать свои голоса на избирательных участках. Нам не безразличен завтрашний день, то, какие законопроекты будут приниматься. Сегодня все в ваших руках, уважаемые казанцы", цитирует Метшина пресс-служба ведомства.

Всего в Казани сегодня работает 461 избирательный участок, на 17 из них используют комплексы электронной обработки избирательных бюллетеней. Участки завершат работу в 20:00, после чего начнется подсчет голосов.

По данным ЦИК Татарстана, на 15:00 в республике проголосовало 45,13% всех избирателей.