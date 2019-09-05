В Казани в честь выборов устроят салют

Сегодня в 22:00 над городом прогремит салют, его организуют сразу после концерта. Лучшее место для просмотра - около "Казань Арены", именно здесь в течение сегодняшнего дня проходят праздничные мероприятия.

На сцену сегодня выйдут ВИА "Волга-Волга" - старт в 17:30, следом выступит Дана Соколова - начало в 18:00.

В 18:40 казанцы услышат Назиму, финалистку телевизионного шоу «Песни», в 19.20 выступит казанский рэпер Slame, победитель 2-го сезона шоу.

В 20:00 на сцену выйдут "Ночные снайперы", в 21:00 - группа "Любэ".

Напомним, что все татарстанцы, проголосовавшие на выборах, могут пройти на концерт бесплатно: они получают специальный браслет, которые также дает право бесплатного проезда в общественном транспорте.