На выборах в Госсовет РТ проголосовало уже 30% избирателей

На сайте Центральной избирательной комиссии Татарстана опубликовали данные по голосованию на 12 часов. Согласно официальной информации, к полудню избирательные участки посетило почти 868 тысяч жителей республики. Это составляет 29,55% от числа граждан, внесенных в списки на момент старта голосования.
Выборы проходят в штатном режиме, спокойно, заверили в ЦИК.
Добавим, что около 32 тысяч жителей республики сегодня выбрали новый способ голосования - с помощью приложения "Мобильный избиратель". Оно позволяет принять участие в выборах на удобном для гражданина участке. Такой формат разработан вместо открепительных удостоверений.
комментарии
- О ком ты тут говоришь, алкаш казанский? Колхозник нечестивый? Какие профессионалы? Где ты их видел в рашке своей? В каких краях?
- О ком ты тут говоришь, алкаш казанский? Колхозник нечестивый? Какие профессионалы? Где ты их видел в рашке своей? В каких краях?
- О ком ты тут говоришь, алкаш казанский? Колхозник нечестивый? Какие профессионалы? Где ты их видел в рашке своей? В каких краях?
- СВИНЬЯ ТУПАЯ!! ПРИЧЕМ 100%! МОЖЕТ ОН И СВОИХ - КАРИФАНОВ МИЛЛИАРДЕРОВ ЗАЧИСТИТ? МОЖЕТ И СЕБЯ? ВМЕСТЕ С ТОБОЙ? ГДЕ ОН ВЗЯЛ КАПИТАЛ - В 40.000.000.000. ДОЛЛАРОВ? НЕ СЧИТАЯ СВОИХ ДВОРЦОВ?