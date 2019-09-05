На выборах в Госсовет РТ проголосовало уже 30% избирателей

На сайте Центральной избирательной комиссии Татарстана опубликовали данные по голосованию на 12 часов. Согласно официальной информации, к полудню избирательные участки посетило почти 868 тысяч жителей республики. Это составляет 29,55% от числа граждан, внесенных в списки на момент старта голосования.

Выборы проходят в штатном режиме, спокойно, заверили в ЦИК.

Добавим, что около 32 тысяч жителей республики сегодня выбрали новый способ голосования - с помощью приложения "Мобильный избиратель". Оно позволяет принять участие в выборах на удобном для гражданина участке. Такой формат разработан вместо открепительных удостоверений.