Превратили в клоунаду: в Казани голосовали «животные» с Баумана

В соцсетях появилось очередное видео с участием ростовых кукол с улицы Баумана. В это раз плюшевая компания пришла на избирательный участок. На кадрах видно, как единорог, зебра, жираф и осел заходят в помещение для голосования, устраивают там танцы, а кукла-единорог берет бюллетень и идет в кабинку.

У пользователей соцсетей такая акция вызвала неоднозначные эмоции:

- Серьезное политическое событие в стране превратили в клоунаду. Надо быть ответственными в своём выборе, а не смеяться над простыми избирателями, приходя в костюмах ишаков на избирательный участок.

- сначала на Баумана у мирных людей будут по 300-500р отжимать за фотографию, не объявляя стоимость услуги, а потом проголосуют за единую Россию

- Продались парнокопытные

- клоунадные выборы мультфильмная жизнь

- Хайп - дело святое

Есть среди комментаторов и те, кто просто посмеялся над происходящим.

Напомним, что сегодня избирательные участки будут работать до 20:00, а все проголосовавшие смогут бесплатно сходить на концерт около "Казань Арены". Здесь выступят "Любэ" и "Ночные снайперы".