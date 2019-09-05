Хорошо плывет: в парке Урицкого сняли купающегося в канале мужчину

В Казани мужчина плавал в канале парка Урицкого. Видеозапись появилась в сообществе "Казань. Социальная группа" "Вконтакте" вчера.

На записи видно, как неизвестный полуголый гражданин плывет вдоль канала, а затем залазит на мостик и пробирается по нему. Авторы наложили на видео музыку: песню группы Rammstein и саундтрек из телешоу "Каламбур. Деревня дураков".

Жители Казани уже высказали свое мнение по поводу пловца в комментариях:

- Сабантуй в Урицком

- Псих, а потом лечится от инфекции

- надеюсь спор выиграл и это была хорошая сумма

- Да он просто летом не успел искупаться, навёрстывает))

- Зачётно! Но... Остаются вопросы... - пишут пользователи в сообществе.

Напомним, что в 2016 году в парке прошла масштабная реконструкция, во время которой было расчищено и отремонтировано бетонное дно канала. Под тремя мостами установили систему «излива» воды, а в озере разместили донные аэраторы.