В Татарстане проходят выборы в Госсовет

Сегодня жители республики определят тех, кто будет представлять их интересы в парламенте в ближайшие пять лет. Это 100 депутатов, половина из них - по партийным спискам. В выборах участвуют “Единая Россия”, ЛДПР и КПРФ, “Справедливая Россия”, “Партия Роста”, “Российская партия пенсионеров за социальную справедливость” и “Коммунисты России”.

Всего в Татарстане создано 2811 участковых избирательных комиссий, они работают, в том числе, в аэропорту, железнодорожном вокзале, в больницах и санаториях. Также жители республики смогут проголосовать удаленно - через мобильное приложение. Для этого нужно заполнить заявление на сайте Госуслуги.

Во время голосования жители смогут высказаться по поводу благоустройства дворов на ближайшие три года: на участках в день выборов впервые пройдет анкетирование.

Все проголосовавшие сегодня получат специальный браслет: он дает право бесплатного проезда в общественном транспорте в течение дня, а также позволит пройти на концертную площадку около “Казань Арены”. Здесь, в числе прочих, выступят “Любэ” и “Ночные снайперы”.