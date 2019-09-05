Казань сегодня: горящий автобус и детский сад с подставными детьми

ВЛАСТИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ «ОТКРЫТИЕ» ДЕТСАДА ПОД КАЗАНЬЮ С ПОДСТАВНЫМИ ДЕТЬМИ

В Казанском кремле прокомментировали сообщения, что в селе Куюки Пестречинского района РТ прошло открытие детского сада с подставными детьми, по словам официального представителя Лилии Галимовой, все было не так. Об этом сообщает "Татар Информ".

2 сентября в детском саду прошла некая церемония, скрытая от посторонних глаз. Около 13.30 ее участники обратили внимание на собравшихся у калитки и к ним вышел руководитель исполкома Пестречинского района Альберт Хабибуллин, рассказавший, что это еще не открытие, а завершение строительства садика.

Однако на следующий день расстроенные мамы увидели красочный видеосюжет с церемонии, судя по ролику, мероприятие посетила делегация чиновников, среди которых глава Пестречинского района Ильхам Кашапов, уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, в садике при этом было полно детей, глядя на которых умилялись чиновники.

- Строители 2 сентября передали в эксплуатацию муниципалитету новый детский сад “Золотая рыбка“. Это было исключительно внутреннее мероприятие с приглашением детского творческого коллектива», – сказала Галимова. .

ВОДИТЕЛЬ, ВЪЕХАВШИЙ В ТОЛПУ НА ЛОМЖИНСКОЙ, ОБЪЯСНИЛ СИТУАЦИЮ

Водитель грузовика Hyundai, сбивший накануне пятерых человек на рынке на улице Ломжинская, рассказал, что его подрезала Audi, из-за чего он и выехал на тротуар. Об этом сообщили в ГИБДД.

- Якобы его подрезала белая Audi, и именно из-за этого ему пришлось уйти вправо, но видео камеры наблюдения подсказало, что Audi стояла в ожидании зеленого сигнала светофора, а через несколько секунд в неё врезается грузовик, - говорится в сообщении.

В результате наезда пострадали пять женщин - пострадавшие 70-и, 64-х, 45-и лет получили закрытые переломы и ушибы, 82-летняя женщина получила ушиб затылка, их отпустили из больницы домой. А 68-летнюю женщину госпитализировали в РКБ с сотрясением головного мозга и переломом лодыжки.

НАД ТАТАРСТАНОМ ЗАВИС «МЕДЛЕННЫЙ» АНТИЦИКЛОН

Над Татарстаном и другими регионами Европейской части России завис обширный малоподвижный антициклон, поэтому в ближайшие дни ожидается спокойная умеренно-теплая погода. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Завтра в РТ ночью и утром местами возможен туман, ночью похолодает до +5..+10 градусов, днем станет еще теплее и максимальные температуры воздуха составят +18..+23 градусов.

КАЗАНЦЕВ ВОЗМУТИЛ ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА, РАЗГОВАРИВАЮЩИЙ ЗА РУЛЕМ ПО ТЕЛЕФОНУ

Разговор по телефону во время вождения может привести к трагическим последствиям - постоянно напоминают сотрудники ГИБДД. Однако в ходе специальных рейдов полицейские с завидной регулярностью останавливают “общительных” граждан: с начала года в Казани оштрафовали более 1200 таких автолюбителей.

Ситуация становится в разы опаснее, когда во время управления транспортом беседы по телефону ведет водитель городского автобуса.

Снимок одного такого случая поступил в редакцию ProKazan.ru. Утром 2 сентября на 22 маршруте пассажиры заметили, как мужчина длительное время общался по сотовому во время поездки, при этом держа телефон в руках.

В КАЗАНИ ВНОВЬ ПОТРЕБОВАЛИ ПРОЕЗДНОЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Петиция с требованием ввести для школьников проездной в общественном транспорте Казани появилась на портале Change.org, автор обращения Евгения Вотинцева требует сделать 50%-ю скидку.

Сейчас в Казани школьникам, которые нигде не работают, приходится оплачивать полную стоимость проезда. Для них не предусмотрено скидок, а самый дешевый проездной стоит 1,3 тыс. руб. При этом в других городах России школьные проездные есть. Такое отношение к школьникам в Казани автор считает «несправедливым».