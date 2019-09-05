В Казани на заводе разбился стажер

В Казани на улице Магистральная погиб 38-летний стажер бетонного завода, это случилось утром 4 сентября в компрессорном помещении, он упал с высоты.

С 8 августа мужчина проходил на заводе стажировку и работал водителем миксера, 4 сентября он не должен был приходить на работу, но пришел в состоянии алкогольного опьянения. он решил подняться на второй этаж по лестнице, у которой отсутствовали поручни, и в какой-то момент упал с нее.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что в начале года его уже увольняли с этого завода из-за постоянного пьянства.