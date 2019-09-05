В Казани Volkswagen Touareg протаранил Porsche

В Казани накануне вечером Volkswagen Touareg протаранил Porsche, после этого первый автомобиль откинуло на "Ладу", сообщили в ГИБДД.

ДТП случилось на перекрестке улиц Вишневского – Амирхана Еники, в 20 часов 28-летний водитель Volkswagen,нарушив правила, проехал прямо и протаранил автомобиль Porsche с 22-летним водителем за рулем, который ехал по улице Вишневского. После этого Volkswagen отбросило на стоявшую на светофоре "Ладу".

25-летняя девушка из Volkswagen получила ушиб мягких тканей головы и поясничного отдела позвоночника, 3,5 годовалый ребенок получил очаговую травму, ушиб головного мозга и подозрение на линейный перелом теменной кости. Также в машине находился ребенок в возрасте 2,5 месяца — у него диагностировано сотрясение головного мозга, пострадавших детей госпитализировали.