Казань сегодня: грузовик въехал в толпу и вновь пропавшая девочка

В КАЗАНИ ГРУЗОВИК ВЪЕХАЛ В ЖЕНЩИН, ТОРГОВАВШИХ У ОБОЧИНЫ

В Казани грузовик Hyundai выехал на тротуар и сбил женщин, торгующих у обочины, об этом сообщили очевидцы.

ДТП случилось сегодня в 16 часов возле рынка Ала-Дим на Ломжинской улице, водитель грузовика на высокой скорости потерял управление, съехав на тротуар.

В аварии пострадали пять человек, сообщили в Минздраве РТ.

В КАЗАНИ ПОЯВИЛСЯ ХАЛЯЛЬНЫЙ KFC В Казани в одном из ресторанов сети KFC начали продавать блюда из халяльной курицы, сообщает "Татар информ". В заведении уточнили, что меню обновили на этой неделе, курица в этих блюдах была забита по стандартам халяль. В правом верхнем углу меню каждого блюда стоит значок "Халяль". Сам ресторан находятся на улице Краснококшайская, 140Б. Сам ресторан находятся на улице Краснококшайская, 140Б. В КАЗАНИ ВНОВЬ ПРОПАЛА ШКОЛЬНИЦА, КОТОРУЮ В АПРЕЛЕ ИСКАЛИ БОЛЬШЕ НЕДЕЛИ В Казани вновь пропала 14-летняя школьница Милана Замалиева, которую в апреле искали больше недели, с заявлением в полицию 27 августа обратилась мать девочки. Утром девочка ушла из дома и не вернулась. Телефон школьницы недоступен. Возможно, она уехала Казани вместе со своим другом. Девочка ростом 170 см, худощавого телосложения, у нее длинные светло-русые волосы. Была одета в серо-черную толстовку, шорты и кеды цвета хаки. С собой у нее был серый рюкзак. В КАЗАНИ ПРОДЛЯТ ПОПУЛЯРНЫЙ МАРШРУТ ТРАМВАЯ №5 В Казани продлят популярный трамвайный маршрут № 5, он станет длиннее на две остановки. Об этом сообщает Комитет по транспорту исполкома Казани. - Приближаются к завершению работы по строительству трамвайной линии по улице Баки Урманче от улицы Оренбургский проезд до улицы Мидхата Булатова, - говорится в сообщении.

ИСПОЛКОМ КАЗАНИ КУПИТ ДЛЯ АВАРИЙЩИКОВ 55 КВАРТИР

Исполком Казани купит для жителей аварийных домов 55 квартир общей площадью 3 147,90 кв. м., их планируется купить за 129 млн рублей. Об этом говорится в тендере.

Квартиры предполагается купить по цене 41 тыс. рублей за кв. м. Из бюджета исполкома выделят деньги на 15 однокомнатных, 35 двухкомнатных и пять трехкомнатных квартир. Все они должны располагаться в домах, построенных не раньше 2018 года.

В квартирах обязательно наличие ванны или душа, ламината или линолеума на полу. Также потолки в квартирах должны натяжными либо окрашенными или оклеенными обоями. Их высота должна составлять не менее 2,5 метра.