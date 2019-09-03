Минниханов решил не голосовать на выборах в Госсовет РТ в Казани

Президент РТ Рустам Минниханов 8 сентября проголосует в Богатых Сабах, а не в Казани, сообщила на бифинге официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

По ее словам, президент РТ воспользуется сервисом "Мобильный избиратель", который позволяет проголосовать по местонахождению.

- Ожидается, что он, скорее всего, будет на своей малой родине, у мамы, - отметила Лилия Галимова.

В Татарстане в это воскресенье, 8 сентября, пройдут выборы депутатов Государственного Совета шестого созыва. По всей республике откроется более 2800 избирательных участков.