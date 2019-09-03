В Казани отправили в слесари водителя автобуса, чуть не устроившего ДТП

В Казани сделали слесарем 30-летнего водителя из Узбекистана, который на автобуса 62-го маршрута в районе поселка Осиново выехал на встречную полосу движения, чуть не устроив ДТП. Об этом сообщили в ГИБДД.

Водитель автобуса вышел на обгон и чуть не столкнулся со встречным грузовиком, после появления видео удалось найти водителя, который рассказал, что очень торопился, поэтому решился на опасный маневр.

На водителя составили протокол по статье "Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения", в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана сообщили, что водитель был лишен премии и переведен в слесари на месяц.