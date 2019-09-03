Власти Татарстана поддержали открытие в Казани ресторана «халяльного» фастфуда

Власти Татарстана поддержали открытие в Казани халяльного ресторана KFC, сообщила сегодня на брифинге официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

По ее словам, люди, занимающиеся подобными направлениями бизнеса, чувствуют действительно востребованные направления, понимая, какие ниши действительно востребованы, и открытие халяльного фастфуда – тому подтверждение.

- Любое направление, связанное с халяль актуально. Стоит сказать, в России моду на халяль ввел Татарстан. Именно здесь впервые начали говорить не только о халяльном питании, но и халяльных финансах. Республика задает тренд на халяль, - заявила Галимова.

Отметим,президент РТ Рустам Минниханов также неоднократно поддерживал введение халяля. "Халяльной должна быть не только еда, должна быть халяльность всей жизни, всей экосистемы", - говорил Минниханов во время Дня поля в Пестречинском районе РТ.

Ранее сообщалось, что в Казани состоялась презентация платформы "Личный кабинет", разработанной на основе технологии блокчейн. К примеру, платформа позволяет показать историю любой продукции, являясь одним из инструментов халяльности процессов.