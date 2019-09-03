В Казани осудили парня, который распространял в Интернете порноснимки детей

В Казани осудили 26-летнего парня, который распространял в Интернете порно с детьми. Об этом сообщает прокуратура РТ.

27 января парень приобрел порно с изображениями несовершеннолетних, после чего разместил их на одном из порносайтов. По данным прокуратуры, эти изображения провоцировали "психическое состояние, вредное для здоровья человека, в том числе несовершеннолетнего".

Подозреваемого задержали, он свою вину признал. Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно.

Ранее издание «Медуза» публиковала материал о том, зачем российские подростки снимают домашнее порно со своим участием и продают его в соцсетях. Так, 16-летняя Даша из Казани сказала, что начала продавать свои снимки и видео, «потому что нравится и возбуждает». Остальные подчеркивают, что это временная подработка, и при первой возможности они ее бросят.