В Казани осудили убийцу пенсионерок

В Казани Верховный суд Татарстана осудил 56-летнего жителя Мамадыша, который убил двух пенсионерок. Об этом сообщили в прокуратуре РТ.

В ходе суда стало известно, что 6 декабря 2017 года мужчина узнал от знакомой 73-летней пенсионерки, что она собирается в Набережные Челны за слуховым аппаратом. Мужчина предложил ее подвезти, по пути отвез женщину в безлюдное место и задушил. Он забрал с места преступления два мобильных телефона и 28 тыс. рублей, а затем скрылся.

Через пару недель он попросил у знакомой 82-летней родственницы бывшей подруги денег в долг, после ее отказа он убил ее топором, а затем сжег дом.

В июне 2018 года попытался убить 67-летнюю женщину из Удмуртии. В июне прошлого года он ехал на своей машине в нетрезвом состоянии по трассе М-7 и заметил на остановке у Мамадыша женщину, водитель остановился и предложил подвезти ее, той нужно было в одну из деревень Мамадышского района.

После он остановился в безлюдном месте, попросил женщину выйти из машины под надуманным предлогом. А когда та вышла, набросился на нее с ножом, нанеся 12 ударов в шею и грудь. Решив, что убил жертву, он забрал ее сумочку, но в ней были только документы и 250 рублей. В дальнейшем она описала мужчину, и его задержали.

Мужчину приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима.