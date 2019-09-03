В Татарстане сняли на видео женщину, оставившую новорожденного в пакете на улице

Появилось видео, как в Татарстане в селе Черемшан 36-летняя женщина оставила в пакете на улице новорожденного сына, сообщает "Бизнес Online".

По данным Следственного комитета, работающая продавщицей женщина на улице в какой-то момент почувствовала схватки, она подошла к зарослям кустарников, где через какое-то время родила. Оторвав пуповину, женщина положила ребенка в пакет, который оставила возле неподалеку от места своей работы.

Спустя некоторое время ребенка нашел директор магазина, сейчас младенец находится в больнице.

Мать задержали, на нее возбудили дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного".