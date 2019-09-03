Новый генплан Казани: 13 точек роста на месте депрессивных районов и промзон

В проекте нового генерального плана Казани до 2035 года предусмотрено 13 точек роста, которые будут находиться на месте депрессивных территорий и бывших промзоны, сообщила сегодня на пресс-конференции экс-главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.

Около речного порта появится деловой центр с общественными пространствами, в районе улиц Аделя Кутуя, Гвардейская и проспекта Победы появится застройка с развитой инфраструктурой и озелененными пространствами.

Общественный центр запланирован в районе планируемого вокзала ВСМ на улице Воровского. На территории Восточной дуги планируется преимущественно развитие малоэтажного строительства, многоэтажное строительство продолжится в "Салават Купере".

Количество жилья в городе должно увеличиться на 16 млн кв. м — с нынешних 30 млн до 46 млн кв. метров. Ожидаемая численность населения к 2035 году составит 1,5 млн человек.