СМИ: в Татарстане за год смертность из-за алкоголя выросла в 12 раз

В Татарстане января по июль смертность от отравления алкоголем выросла выросла в 12 раз в годовом измерении. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр разработки национальной алкогольной политики.

В целом по России показатель вырос на 17,2% , умерли 4 298 человек или пять человек на сто тысяч населения, в Татарстане смертность выросла в 12, в Еврейской автономной области - в 6,7 раза.

При этом в Костромской области смертность снизилась на 92,5%, в Ханты-Мансийском автономном округе - на 66,7%.

Отметим, за последние месяцы в Татарстане неоднократно фиксировались случаи смертельного отравления. Так, в начале апреля текущего года женщина разбавила «незамерзайку» вареньем, после чего предложила это выпить своим знакомым, которые находились у нее в гостях: 45-летней женщине, 43-летнему и 46-летнему мужчинам. На следующий день все трое скончались от отравления.