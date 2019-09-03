Стала известна дата переезда казанского Порохового завода

Казанский пороховой завод переедет в 2027 году, сообщил сегодня на пресс-конференции замглавы исполкома города по финансово-имущественным вопросам Радик Шафигуллин.

- Сейчас будет консервироваться часть производства в связи с тем, что оно переезжает в другой регион. На данный момент идет проектирование переноса завода. К 2020 году его закончат, а на 2027 год запланирован переезд. При этом производство останется здесь, оно будет законсервировано, – сообщил чиновник.

Ранее сообщалось, что Казанский пороховой завод свернет опасное производство, по словам гендиректора предприятия Александра Лившица, сейчас идут обсуждения, в каком направлении предприятие будет развиваться в дальнейшем.

Справка



Казанский Пороховой завод расположен в Кировском районе города. Завод работает с 1788 года, производит порох практически ко всем видам гражданского и военного оружия, а также лакокрасочные материалы. Работает по полному циклу, имеет конструкторские, научные и производственные подразделения, лабораторное и испытательное оборудование, собственный полигон.