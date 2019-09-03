В Казани отложили начало учебного года в КФУ из-за WorldSkills

В Казанском федеральном университете отложили начало учебного года, учиться студенты начнут с 16 сентября, сообщил на пресс-конференции ректор КФУ Ильшат Гафуров.

По словам Гафурова, отсрочка с началом учебы связана с тем, что все участники WorldSkills 2019 жили на территории Деревни Универсиады. Сейчас там ведутся санитарные работы. Заселение студентов начнется 6 сентября.

Всего в этом году в вуз поступили 12 049 студентов, контрактных мест в этот прием было приготовлено на 6704 человек, бюджетных — на 5345. Иностранных студентов запланировано принять 2485 человек, и их набор продолжается.

Самым дорогим направлением для обучения стало направление "Стоматология" на английском языке — 488 тысяч 100 рублей в год.