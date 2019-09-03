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Фото ТНТ

Игорь Верник: «Мы все — жуки!»

Cегодня, 12:53 2 Автор: prokazan.ru

На  ТНТ стартовал один из самых долгожданных проектов телевизионного сезона — новый комедийный сериал «Жуки». По сюжету сериала — три продвинутых москвича — Никита, Дэн и Артемий — разработали уникальное приложение TWIN, способное подбирать для пользователя идеальную пару. Приложением заинтересовался серьезный инвестор, готовый вложить миллионы в многообещающий проект. Чтобы довести детище до ума ребятам нужно всего несколько дней. Но если крупный инвестор готов подождать, то вот российская армия — нет. Чтобы не сорвать сделку всей жизни, парни придумывают план: они устраиваются на альтернативную службу в глухой деревне Жуки Саратовской области. Оказавшись на месте, они пытаются наладить жизнь в абсолютно непривычных для себя условиях.

Роль инвестора в сериале сыграл актер Игорь Верник. В интервью он рассказал о своей беспощадной роли в комедийном сериале «Жуки» и несостоявшейся главной роли в «Домашнем аресте».


- Расскажите о вашем персонаже из сериала «Жуки»?

- Успешный, деятельный, агрессивный, очень амбициозный. Человек города, чувствующий себя хозяином внутри урбана. Он играет по законам каменных джунглей и вдруг попадает в деревню.

- Чем вас зацепил этот сериал?

- Огромное достоинство сценария в том, что и мой герой, и остальные персонажи не одномерные, как это может оказаться на первый, поверхностный взгляд. Однозначно плохого или хорошего героя в «Жуках» нет. Как и в жизни. И это ценно.

-  Действительно, вашего героя нельзя однозначно назвать ни положительным, ни отрицательным. Вы сами как его определяете?

- Мой герой цельный, сильный, не привыкший тратить время на ерунду. В его мире все должно быть подчинено поставленной задаче. Он живет в большом городе, правилам которого приходится подчиняться. Потому и удалось построить и управлять большим бизнесом, империей. Ведь бизнес — показатель успеха, власти, характера. Это вовсе не значит, что он плохой, злодей или еще что-то подобное. Просто он коммерсант от кончика волос до кончика ногтей. И когда он решает дать деньги на стартап этим парням, он сам заинтересовывается проектом и отправляется в деревню, где они живут. Привык контролировать все сам.

-  Согласны ли вы с тем, что у настоящего бизнесмена, коим является ваш герой, полностью должны быть атрофированы такие чувства как сострадание, желание помочь… Он мыслит только категорией денег и возможной прибыли?

- Конечно, когда дело превыше всего, когда город вынуждает постоянно пахать и крутить колесо, нет времени останавливаться на нежные проявления чувств. Но это не значит, что он лишен их. Просто он живет по таким законам — сначала бизнес, потом сантименты, ибо результат они не дают. Но в деревне-то все работает по-другому! Потому все начинает работать против него.

-  Создатели сериала «Жуки» посягнули на святое — на вашу улыбку, оставив вас без зуба, в одном из эпизодов. Не возникали ли споры на этапе сценария по этому поводу?

- Не просто посягнули, а довольно радикально оставили героя без зуба с самого начала. Споров никаких не было, наоборот! Я был в восторге от этого решения. Улыбка — часть внешнего показателя успеха. Знак того, что все окей, все под контролем, жизнь удалась. У людей такого полета, как мой персонаж, улыбка сигнализирует об этом. И когда его лишили такого блеска, я был только за. Обожаю любые эксперименты и радикальные изменения героя — внешние и внутренние.

- Главные герои попадают в непривычные для себя условия. Для них деревня Жуки сродни средневековью. А как вы себя чувствуете в отсутствие цивилизации, например, оказавшись в глухой деревне?

- Каждый из нас немного жук, понимаете? В том смысле, что пытаются найти выгоду, изворачиваться. А с другой стороны, тащат свою добычу вперед. Говорят же, что каждый человек похож на какое-то животное? Вот мы и фантазировали на площадке, кто из нас на какого жука похож. Так что все мы в определенном смысле жуки.
Что касается лично меня, люблю менять пространство и условия. Спасибо профессии. Иногда попадаешь в такие места, куда по своей воле никогда не доедешь. Хотя помню, что такое жизнь в деревне. Когда мы с родителями жили летом на втором этаже домика, который снимали: и за водой ходили, носили ведра домой, и туалет был на улице, и все остальные прелести. Идешь, бывало, ночью по нужде и озираешься — страшновато. В принципе я везде легко осваиваюсь и чувствую себя комфортно. Но так, как мой герой — совсем без связи с внешним миром, финансов, электричества, возможности помыться — еще ни разу, слава богу, не оказывался.

- Герои сериала живут без интернета. Как вы считаете — возможно ли существование современного мира в режиме оффлайн? Что станет с миром, если завтра исчезнет интернет?

- Конечно, сегодня, когда гаджет стал шестым пальцем, продолжением руки, отдельным органом, на котором завязана вся жизнедеятельность, сложно себе такое представить. Это станет проблемой. Но иногда такой детокс полезен. Вот когда мы с друзьями собираемся вместе, чтобы посидеть и пообщаться, откладываем эти телефоны, и внутренними усилиями воли запрещаем себе к ним притрагиваться, пока разговариваем. Или вот недавно ездил на съемки в Абхазию — в горы. Там вообще не было связи. Никакой. Сначала возникает легкая паника: коммуникации, личная информация, фото — все в телефоне. Первое время странно. А потом возникает другое ощущение: спасибо, как это здорово, не зависеть от этой информации! В какой-то момент люди стали приложением к гаджету, а не наоборот. Это потрясающий перевертыш: сначала кажется, что весь мир в руке, когда держишь гаджет, а потом вдруг оказывается, что наслаждение в другом — можно жить в мире и без этих девайсов. В этом смысле сумасшедшая природа, невинные поля, закаты и рассветы, покой и мудрость, величие, которые мы наблюдали на съемках в «Жуках», дарят незабываемые ощущения. Так что в оффлайн бывает тоже очень даже прекрасно. Надо учиться останавливаться и выдыхать, впитывать воздух и мир. Природа тоже напитывает человека ценнейшей «информацией», собственной энергией.

-  В вашей карьере было многое: озвучивание мультиков, театральные работы, кино, сериалы, вы выступали в роли ведущего проектов. Но что вам ближе?

- Ну как я могу сказать? Как это отделить? В нашей профессии заключено счастливое коварство. Я делаю то, что люблю. Все, что вы перечислили — часть меня. Не могу найти замены этому. Меняя род деятельности, в сущности, я занимаюсь одним и тем же делом, — живу творчеством. И в театре интересно — в МХТ только выпустили «Бег», в кино снимаюсь, вот «Жуки» выходят, пишу песни, стихи, заканчиваю книгу. Сейчас я научился честно говорить себе, нужно мне это или нет. Это важно. Когда я был помоложе, то, как щенок, прыгал от счастья того, что оказался на большой территории. Я рвался во все проекты. Но теперь у меня есть возможность выбирать.

- Сейчас мы живем в мире сериалов, большое кино, если не сдает позиции, то на него обращают внимания гораздо меньше. Как вы к этому относитесь?

- Жизнь — это спираль. Только посмотрите на скорости перемещения информации. Вот утром мы сидели с папой и разговаривали. Ему 94 года. Я ему говорю: летим с МХТ на Дальний Восток на гастроли, 7 часов. А он отвечает — помню, как ехали со своим театром на поезде 21 день, три недели! Представьте, как быстро все поменялось. За три недели можно сменить десятки локаций, проектов, изменений ипостасей. Раньше письмо везли на телеге, теперь это дело миллисекунды.
И совсем недавно кино считалось большим искусством — оно и остается им! — в то время, как сериал, просто попкорн, продукт масскульта, нечто стыдноватое. Прошло время, и теперь в сериалах работают самые передовые люди киноиндустрии. «Сериальный актер» было клеймом. Теперь все хотят сниматься в сериалах, это не зазорно. Это интересно, это глубоко, это многопланово. Потому что в сериале можно прожить такую жизнь с героем, которую в кино прожить не успеешь просто по причине хронометража.

- Вы смотрите сериалы? Что из последних проектов особенно впечатлило?

- Я сериаломан. Слежу и за премьерами, и за новыми платформами. В сериалах сейчас делается то, что в кино сделать зачастую не получается. Конечно, впечатлила «Игра престолов». Очень ждал финального сезона. Грандиозный проект. «Чернобыль» от HBO — выдающаяся работа. Из российских — «Звоните ДиКаприо!» и, конечно, «Домашний арест». Кстати, я пробовался на роль Аникеева, но утвердили Пашу Деревянко. Потрясающе сыграл, на мой взгляд, в паре с Сашей Робаком. Мы все друзья. И с Робаком мы как раз встретились на площадке «Жуков». Очень жду этот сериал. Он стал частью каждого из нас. Есть надежда, что это удовольствие продлится и будет второй сезон.

«Жуки», с понедельника по четверг в 20:00 на ТНТ

 

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комментарии

Горожанин
0
04 сентября 2019
13:29
зачем пиарите этого еб...го еврейского лицедея?
Горожанин
0
04 сентября 2019
14:14
Да, они жуки. Колорадские.

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15:47, 17.08.2019
В Саратове детский паровоз переехал ребенка
09:26, 17.08.2019
Instagram Ольги Бузовой требуют заблокировать из-за шутки про «блокадницу»
11:27, 16.08.2019
В России мужчина скончался от кровотечения из-за отравления подсолнечным маслом
10:29, 16.08.2019
На Кубани 9-летняя девочка случайно зарезала своего брата
09:26, 16.08.2019
В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
16:50, 15.08.2019
Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 млн рублей
12:08, 15.08.2019
Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку
12:37, 14.08.2019
В России медведь разрыл могилу и утащил покойника
09:41, 14.08.2019
В России врач скорой пнул женщину, которой требовалась помощь
10:47, 13.08.2019
Уфимская дознавательница, которую изнасиловали полицейские, впервые пришла в суд
17:31, 12.08.2019
В России журналистке выстрелили в голову
11:29, 12.08.2019
В России скончалась звезда Playboy. Ей было 29 лет
09:47, 12.08.2019
В России студентка умерла за несколько дней от загадочной болезни
11:58, 11.08.2019
У дворника из Подмосковья обнаружили долг в 2 млрд рублей
09:24, 11.08.2019
В России полицейский подал заявление на девушку из-за слов об отсутствии совести
10:04, 10.08.2019
Скончался тренер сборной России по бейсболу. Ему было 37 лет
17:10, 09.08.2019
В Москве задержанной на митинге журналистке пришла повестка в военкомат
15:10, 07.08.2019
В соседней республике участковый погиб в ДТП во время прямого эфира в Instagram
14:24, 07.08.2019
СМИ: в России школьник умер после драки с десантником
10:37, 07.08.2019
СМИ: труженицу тыла ВОВ похоронили в мешке для трупов
10:19, 07.08.2019
Скандально известный дизайнер Артемий Лебедев «сбежал» из России
09:27, 07.08.2019
Скончалась известная российская бизнес-леди Алла Вербер
10:57, 05.08.2019
В России хотят ввести еще один способ получения зарплаты
09:49, 05.08.2019
В России задержали блогера, который призывал убивать детей силовиков
17:31, 04.08.2019
Бастрыкин отправил следователей разобраться в причинах пожаров в Сибири
17:01, 03.08.2019
В России введен запрет на выдачу микрозаймов под залог жилья
13:41, 02.08.2019
СМИ сообщили о свадьбе Ксении Собчак
10:11, 02.08.2019
В России уволили чиновницу, которая пнула ногой бездомного
17:14, 01.08.2019
В России студент изнасиловал спящую гостью дяди
12:13, 31.07.2019
В Башкирии бойцовская собака напала на 4-летнего ребенка