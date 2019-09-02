WorldSkills с МегаФоном: борьба за таланты и 11 терабайт на самом быстром

При поддержке МегаФона в столице Татарстана отгремел чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills.

МегаФон обеспечил самый быстрый 4G в международном выставочном центре «Казань Экспо», подготовил к увеличенным нагрузкам действующую инфраструктуру на стадионе церемоний открытия и закрытия «Казань Арена», в деревне WorldSkills – месте проживания 1354 участников и 3500 волонтеров.

- В соревновательные дни с 23 по 26 августа на «Казань Экспо», где еще полгода назад не было связи, сеть МегаФона обслуживала от 12 до 15 тысяч пользователей в сутки – это организаторы, волонтеры, члены делегаций, участники деловой программы чемпионата, журналисты и зрители. Самым активным в плане голосовых сервисов стало 23 августа – проговорили 50 тысяч минут, а пик интернет-пользования пришелся на 25 августа – на стриминг, мессенджеры, социальные сети и прочие способы обмена данными ушло свыше терабайта трафика. Мы были готовы, к тому, что нагрузка на сеть в выставочном центре будет высокой, также предвидели, что по-настоящему «горячей точкой» станет стадион открытия и закрытия. Эмоциональный накал церемонии награждения победителей в присутствии Президента России Владимира Путина, зрелищность и яркость шоу с участием Левана Горозии, Филиппа Киркорова и Светланы Лободы привели к скачку активности зрителей в социальных сетях. За вечер 27 августа на «Казань Арене» прокачали 2 терабайта трафика, - отметил Дмитрий Кузнецов, директор Регионального отделения компании «МегаФон» в Республике Татарстан.

Связь в павильонах экспо-центра обеспечивали 8 базовых станций, поддерживающих стандарты связи 2G, 3G и 4G. В общей сложности, за надежность и высокое качество голосовых и data-сервисов отвечала антенная система из 144 фрагментов, размещенных в потолочной части трех стационарных павильонов.

Помощь МегаФона в организации и проведении чемпионата мира WorldSkills была не только инфраструктурной, но и сервисной. Оператор предоставил связь и мобильный интернет организаторам и волонтерам, которые отвечали не только за безупречный ход мероприятия, но и готовили деловую программу, призванную от имени России предложить участникам международного движения WorldSkills International решения глобальных задач преобразования систем профобразования и оценки компетенций.