Казань сегодня: младенец в пакете и новые парковки

В КАЗАНИ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ НА 900 МЕСТ

В ноябре в Казани появятся новые платные парковки на 900 мест, об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Парковки появятся в Старо-Татарской слободе и на территории, ограниченной улицами Абжалилова, Лейтенанта Шмидта, Вишневского и Николая Ершова.

Сегодня завершился электронный аукцион на закупку паркоматов, объявлен конкурс на приобретение и установку дорожных знаков и информационных щитов.

НАЗВАЛИ ГОРОДА В ТАТАРСТАНЕ, ГДЕ ЖИТЕЛИ САМИ ВЫБЕРУТ, КАК ОБНОВЛЯТЬ ИХ ДВОРЫ

В Татарстане в 14 городах и 4 поселках проведут анкетирование, чтобы узнать мнение жителей об обновлении их дворов, об этом сегодня на брифинге сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

Анкетирование жителей пройдет в этих городах и селах: Казань, Набережные Челны, Азнакаево, Альметьевск, Бавлы, Бугульма, Буинск, Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Лениногорск, Нижнекамск, Нурлат, Чистополь, Васильево, Осиново, Камские Поляны, Джалиль.

В ТАТАРСТАНЕ В ПАКЕТЕ НАШЛИ РЕБЕНКА

В Черемшане недалеко от магазина в пакете нашли новорожденного мальчика, сообщают сегодня местные СМИ.

Мальчик, которого нашли в пакете, родился примерно за 2-3 часа до обнаружения. Ребенка сразу же доставили в районную больницу и оттуда отправили в Альметьевск. Состояние младенца стабильное.

В СЕТИ РАСКРИТИКОВАЛИ ВИДЕО С КАЗАНСКИМИ БЛИЗНЯШКАМИ, КОРМЯЩИМИ БЕЗДОМНОГО

В Интернете раскритиковали видеоролик казанских сестер Адели и Алины Фатхеевых, которые кормят роллами бездомного, видео было снято в рамках конкурса "Нам не всё равно",

На записи близняшки покупают у курьера "Яндекс.Еды" роллы и кормят ими бездомного, сидящего на улице в кресле-каталке. В подписи к видео говорится: "Каждый день мы видим на улице людей, нуждающихся в помощи. Нам ведь всем по силам обратить на них внимание? Не проходите мимо... Да, бездомные котики — это, может быть, милее, но людям тоже нужна наша помощь, поддержка. И нам не всё равно!".

Пользователи Сети раскритиковали видеоролик, так как сочли его лицемерным, так как сами сестры известны во многом благодаря откровенным фотосессиям.

«БИЛИ ЛЕЖАЩИХ КИТАЙЦЕВ НОГАМИ»: ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ОЧЕРЕДИ ЗА КРОССОВКАМИ В КАЗАНИ

Стали известны обстоятельства драки около казанского магазина Оutpac в минувшие выходные, подробности опубликовали в их Instagram.

30 августа в магазине планировали презентовать кроссовки лейбла Yeezy, уже с 2 часов ночи около магазина начали вставать в очередь, преимущественно ребята из Китая. К утру в очереди собрались около 70 человек.

- Новоприбывшие решили, что имеют некое внегласное преимущество в очереди, как мы сейчас понимаем, с учётом того, что они являются условными "местными" и на этом основании решили выкинуть стоявших с двух ночи из общей очереди, преимущественно ребят с Китая, - сообщили в магазине.

В результате началась драка, в которой принимали участие около 20 человек, ее участники "били лежащих китайцев ногами, досталось даже девушке".