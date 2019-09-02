В Казани сняли на видео двух подростков, которые ехали в KIA, высунувшись в люк

В Казани сняли на видео, как водитель KIA Optima везет двух подростков, которые высунулись в открытый люк авто. запись появилась сегодня в Сети.

- Отмечают 1 сентября, - сообщил казанец, приславший порталу видео.

Ранее в ГИБДД предупреждали о постоянном мониторинге информации из Интернета.

- Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан проводит регулярный мониторинг информации, размещаемой в интернет-изданиях и социальных сетях, и не оставляет без внимания выложенные фотовидеоматериалы, содержащие сведения о нарушениях Правил дорожного движения, - говорилось в сообщении отдела пропаганды ведомства.