Исследование: стало известно, ради чего казанцы ходят в парки

Почти четверть всех жителей Казани (22,2 процента) предпочитает ходить в парки, если в них проводятся фестивали еды. Об этом говорится в исследовании агентства «ПромРейтинг», всего было опрошено 1600 человек, передают СМИ.

Чуть более привлекательными для горожан являются музыкальные фестивали (около 30 процентов опрошенных ответили именно так). 11,1 процент казанцев ходят в парки, когда в них проводятся городские праздники (в основном 30 августа и 9 мая). Остальные казанцы любят ходить в парки ради открытых показов фильмов, театральных постановок, мероприятий для детей и спортивных мероприятий.

В ходе опроса 23,3 процента горожан отметили, что в парках сильно не хватает точек общественного питания, меньшая часть (13,7 процентов) отметила, что всего достаточно, отметив те парки, где кафе есть. При этом ради кафе и пикников в обычные дни в городские парки ходит всего 1 процент опрошенных казанцев.

По результатам анкетирования лучшими парками, включая и другие параметры (озеленение, ремонт, наличие детских площадок, безопасность, транспортная доступность) были названы Горкинско-ометьевский лес, парк им. Горького, парк им. Урицкого, парк «Черное озеро» и парк Победы.