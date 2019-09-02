Казанцы учились импровизировать на фотозоне ТНТ в День города!

30 августа Казань отметила свой день рождения. Одной из популярных площадок на праздновании стала фотозона ТНТ «Импровизация» на Кремлевской набережной. Казанцы показали свое чувство юмора, отличную способность выдумывать, удивлять и, конечно, импровизировать!



За день работы было сделано более 200 уникальных фотографий, на которых запечатлены горожане с самыми интересными и креативными сюжетами. В качестве реквизита использовали такие предметы как самокат, канат, лавочка, балетная пачка с пуантами, баблы с разными надписями и еще много интересных вещей.

После выбора реквизита режиссером выставлялась композиция, результат, при этом высвечивался на плазме, и участник мог его видеть. Было интересно не только участвовать в процессе съемки, но и наблюдать за тем, что происходило, ведь для зрителей установили специальный экран.

Чего только Казанцы не выдумывали! Стояли вверх ногами на самокате, висели на канате, летали по воздуху с супергероем, ну а самые отчаянные, даже катались на метле.

Фотозона ТНТ «Импровизация» подарила казанцам много позитива. В этот день было сделано много забавных фото с необыкновенными и неожиданными сюжетами.

Фотографии можно увидеть в группе ВК ТНТ-Казань

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