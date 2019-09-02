Отдых, наркотики, смертная казнь: что обсуждали в Госдуме этим летом

Деятельность в Государственной Думе РФ не утихает даже в летний период. В ProKazan.ru собрали подборку заметных законопроектов, которые предлагали и обсуждали депутаты Госдумы в прошедшие три месяца.

ИЮНЬ

Смягчить наказание за хранение наркотиков без цели сбыта

Законопроект разработали депутаты Госдумы.

Максимальную планку предлагают снизить вдвое: с 10 до 5 лет.

Заявленная цель смягчения - чтобы люди, больные наркоманией, не наказывались на равных с распространителями наркотиков, пишет "Российская газета".

Ужесточить наказание за езду без ОСАГО

Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, в котором предлагает штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО, сообщают "Известия".

В частности, второе за год нарушение требования о наличии полиса будет грозить административным штрафом в 5 000 рублей или лишением водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Уравнять время бесплатной парковки в городах РФ до 10 минут

Первые 10 минут на платных парковках должны быть бесплатными. Такой законопроект внесли в Думу депутаты от "Единой России", пишет "НТВ". Сейчас, к слову, в Казани водитель может бесплатно поставить машину на паркинге на 15 минут, в Екатеринбурге - на 10, а в Москве - всего на 5.

Отменить штрафы за тонировку

Инициатива принадлежит депутатам от партии ЛДПР, сообщает ТАСС. По мнению авторов проекта, тонирование стекол в машине позволяет экономить на работе кондиционера летом, а также защищает от света фар встречных машин и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу. Сейчас штраф составляет 500 рублей.

Наказывать "рублем" за незаконное уголовное преследование

В "Справедливой России" предложили ввести компенсацию морального вреда, которая, по мнению инициаторов, должна составлять 1 000 за каждый день преследования. Незаконное заключение под стражу оценили в 15 000 рублей за день, домашний арест - минимум в 5 000, пишут "Ведомости".

ИЮЛЬ

Ввести знак "Придорожная торговля"

В перечень дорожных знаков предлагают внести новый, он будет обозначать торговые места около дорог. По информации "РИА Новости", такое предложение в МВД и Минтранс направил депутат Госдумы Василий Власов. Цель - обеспечить безопасность и упорядоченность придорожной торговли.

Сделать бесплатным высшее образование в приграничных регионах РФ

Идея принадлежит зампреду комитета Госдумы по образованию и науке Борису Чернышову, сообщает "РИА Новости". Цель - повысить привлекательность вузов для местных абитуриентов и снизить отток молодежи из отдаленных регионов.

Транслировать общедоступные телеканалы в интернете

Аналог американского сервиса "Hulu" предложили организовать в России депутаты Леонид Левин и Сергей Боярский, пишет "Рамблер". Цель - формирования единой системы легального распространения таких телеканалов в сети "Интернет".

Проверять водителей на алкоголизм

По данным "Интерфакса", Минздрав уже подготовил поправки к порядку проведения водительских медкомиссий, которые предполагают сдачу теста на злоупотребление алкоголем. Современные исследования позволяют выявить все виды алкоголя и психоактивных веществ в крови, которые человек употреблял в течение последнего месяца. При обнаружении злоупотребления предлагают делать отсрочку в выдаче прав. Сейчас подобные тесты нужно сдавать только при получении справок на владение оружием.

АВГУСТ

Отменить мораторий на смертную казнь

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания, пишет "Лента.ру". По мнению Шерина, высшей меры наказания заслуживают, как минимум, те, кто убил несколько человек. Тема обсуждается не впервые: в 2011 году КПРФ предлагала ввести высшую меру наказания за коррупционные преступления, в программе ЛДПР есть требование ввести смертную казнь за терроризм, а также для коррупционеров, чьи действия идут "на руку террористам". А в качестве "профилактики" от судебных ошибок лидер партии Владимир Жириновский предлагал казнить вынесших ошибочный смертный приговор судью и следователя.

Включать летом отопление в квартирах

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы, передают "РИА Новости". Власов подчеркивает, что в июле и августе на его имя поступало много жалоб от граждан по поводу похолодания в квартирах.

Продлить летние каникулы до октября

Тот же Василий Власов внес в Госдуму предложение увеличить летний отдых в школах. Власов отметил, что школьники и студенты сталкиваются с серьезными нагрузками: в июне многие из них сдают экзамены, а также подрабатывают летом. Дополнительный месяц дети смогут использовать для поездок на отдых с родителями, считает автор проекта.

Сократить рабочую неделю до 4 дней

С такой инициативой выступили профсоюзы. Предполагается, что это позволит россиянам больше отдыхать, уделять время семье и сделает труд продуктивнее. Ранее в Госдуме также обсуждали сокращение трудовых будней, но за счет часов: вместо 8 предлагали работать 6.

Ввести фиксированную наценку на лекарства

Депутаты Госдумы РФ предложили ввести фиксированную наценку на лекарства, чтобы избежать навязывания дорогостоящих препаратов в аптеках. Таким образом аптеки больше не смогут ставить в приоритет продажу дорогих лекарств, пишет "Федерал пресс".

Снизить подоходный налог для многодетных матерей

Рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 4 процентов для многодетных матерей предложил депутат Государственной думы Виктор Зубарев. Такой запрос направил депутатский запрос первому зампреду правительства - министру финансов РФ Антону Силуанову, сообщает "Российская газета".

Пока все эти инициативы только обсуждают, а о том, какие законы вступили в силу в РФ с 1 сентября, можно почитать здесь.

