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Фото pixabay.com

Отдых, наркотики, смертная казнь: что обсуждали в Госдуме этим летом

Cегодня, 11:22 66 2 Автор: prokazan.ru
Инициативы и мнения депутатов

Деятельность в Государственной Думе РФ не утихает даже в летний период. В ProKazan.ru собрали подборку заметных законопроектов, которые предлагали и обсуждали депутаты Госдумы в прошедшие три месяца.

ИЮНЬ

Смягчить наказание за хранение наркотиков без цели сбыта
Законопроект разработали депутаты Госдумы.
Максимальную планку предлагают снизить вдвое: с 10 до 5 лет.
Заявленная цель смягчения - чтобы люди, больные наркоманией, не наказывались на равных с распространителями наркотиков, пишет "Российская газета".

Ужесточить наказание за езду без ОСАГО
Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, в котором предлагает штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО, сообщают "Известия".
В частности, второе за год нарушение требования о наличии полиса будет грозить административным штрафом в 5 000 рублей или лишением водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Уравнять время бесплатной парковки в городах РФ до 10 минут
Первые 10 минут на платных парковках должны быть бесплатными. Такой законопроект внесли  в Думу депутаты от "Единой России", пишет "НТВ". Сейчас, к слову, в Казани водитель может бесплатно поставить машину на паркинге на 15 минут, в Екатеринбурге - на 10, а в Москве - всего на 5.

Отменить штрафы за тонировку
Инициатива принадлежит депутатам от партии ЛДПР, сообщает ТАСС. По мнению авторов проекта, тонирование стекол в машине позволяет экономить на работе кондиционера летом, а также защищает от света фар встречных машин и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу. Сейчас штраф составляет 500 рублей.

Наказывать "рублем" за незаконное уголовное преследование
В "Справедливой России" предложили ввести компенсацию морального вреда, которая, по мнению инициаторов, должна составлять 1 000 за каждый день преследования. Незаконное заключение под стражу оценили в 15 000 рублей за день, домашний арест - минимум в 5 000, пишут "Ведомости".

ИЮЛЬ

Ввести знак "Придорожная торговля"
В перечень дорожных знаков предлагают внести новый, он будет обозначать торговые места около дорог. По информации "РИА Новости", такое предложение в МВД и Минтранс направил депутат Госдумы Василий Власов. Цель - обеспечить безопасность и упорядоченность придорожной торговли.

Сделать бесплатным высшее образование в приграничных регионах РФ
Идея принадлежит зампреду комитета Госдумы по образованию и науке Борису Чернышову, сообщает "РИА Новости". Цель - повысить привлекательность вузов для местных абитуриентов и снизить отток молодежи из отдаленных регионов.

Транслировать общедоступные телеканалы в интернете
Аналог американского сервиса "Hulu" предложили организовать в России депутаты Леонид Левин и Сергей Боярский, пишет "Рамблер". Цель - формирования единой системы легального распространения таких телеканалов в сети "Интернет".

Проверять водителей на алкоголизм
По данным "Интерфакса", Минздрав уже подготовил поправки к порядку проведения водительских медкомиссий, которые предполагают сдачу теста на злоупотребление алкоголем. Современные исследования позволяют выявить все виды алкоголя и психоактивных веществ в крови, которые человек употреблял в течение последнего месяца. При обнаружении злоупотребления предлагают делать отсрочку в выдаче прав. Сейчас подобные тесты нужно сдавать только при получении справок на владение оружием.

АВГУСТ

Отменить мораторий на смертную казнь
Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания, пишет "Лента.ру". По мнению Шерина, высшей меры наказания заслуживают, как минимум, те, кто убил несколько человек. Тема обсуждается не впервые: в 2011 году КПРФ предлагала ввести высшую меру наказания за коррупционные преступления, в программе ЛДПР есть требование ввести смертную казнь за терроризм, а также для коррупционеров, чьи действия идут "на руку террористам". А в качестве "профилактики" от судебных ошибок лидер партии Владимир Жириновский предлагал казнить вынесших ошибочный смертный приговор судью и следователя.

Включать летом отопление в квартирах
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы, передают "РИА Новости". Власов подчеркивает, что в июле и августе на его имя поступало много жалоб от граждан по поводу похолодания в квартирах.

Продлить летние каникулы до октября
Тот же Василий Власов внес в Госдуму предложение увеличить летний отдых в школах. Власов отметил, что школьники и студенты сталкиваются с серьезными нагрузками: в июне многие из них сдают экзамены, а также подрабатывают летом. Дополнительный месяц дети смогут использовать для поездок на отдых с родителями, считает автор проекта.

Сократить рабочую неделю до 4 дней
С такой инициативой выступили профсоюзы. Предполагается, что это позволит россиянам больше отдыхать, уделять время семье и сделает труд продуктивнее. Ранее в Госдуме также обсуждали сокращение трудовых будней, но за счет часов: вместо 8 предлагали работать 6.

Ввести фиксированную наценку на лекарства
Депутаты Госдумы РФ предложили ввести фиксированную наценку на лекарства, чтобы избежать навязывания дорогостоящих препаратов в аптеках. Таким образом аптеки больше не смогут ставить в приоритет продажу дорогих лекарств, пишет "Федерал пресс".

Снизить подоходный налог для многодетных матерей
Рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 4 процентов для многодетных матерей предложил депутат Государственной думы Виктор Зубарев. Такой запрос направил депутатский запрос первому зампреду правительства - министру финансов РФ Антону Силуанову, сообщает "Российская газета".

Пока все эти инициативы только обсуждают, а о том, какие законы вступили в силу в РФ с 1 сентября, можно почитать здесь
 

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комментарии

бггг
0
03 сентября 2019
11:42
По данным "Интерфакса", Минздрав уже подготовил поправки к порядку проведения водительских медкомиссий, которые предполагают сдачу теста на злоупотребление алкоголем. Современные исследования позволяют выявить все виды алкоголя и психоактивных веществ в крови, которые человек употре[***] в течение последнего месяца. При обнаружении злоупотребления предлагают делать отсрочку в выдаче прав. Сейчас подобные тесты нужно сдавать только при получении справок на владение оружием.

Интерфакс ваш тормоз. Давно уже на справку гаишную в стаканчик ссуть.
Манштейн
0
03 сентября 2019
12:10
Стаканчик лишь последние 48 часов ловит в лучшем самом случае, учи матчасть. Вот анализ крови выловит уже все за месяц.
В ответ на комментарий пользователя
По данным "Интерфакса", Минздрав уже подготовил поправки к порядку проведения водительских медкомиссий, которые предполагают сдачу теста на злоупотребление алкоголем. Современные исследования позволяют выявить все виды алкоголя и психоактивных веществ в крови, которые человек употре[***] в течение последнего месяца. При обнаружении злоупотребления предлагают делать отсрочку в выдаче прав. Сейчас подобные тесты нужно сдавать только при получении справок на владение оружием.

Интерфакс ваш тормоз. Давно уже на справку гаишную в стаканчик ссуть.
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В России журналистке выстрелили в голову
11:29, 12.08.2019
В России скончалась звезда Playboy. Ей было 29 лет
09:47, 12.08.2019
В России студентка умерла за несколько дней от загадочной болезни
11:58, 11.08.2019
У дворника из Подмосковья обнаружили долг в 2 млрд рублей
09:24, 11.08.2019
В России полицейский подал заявление на девушку из-за слов об отсутствии совести
10:04, 10.08.2019
Скончался тренер сборной России по бейсболу. Ему было 37 лет
17:10, 09.08.2019
В Москве задержанной на митинге журналистке пришла повестка в военкомат
15:10, 07.08.2019
В соседней республике участковый погиб в ДТП во время прямого эфира в Instagram
14:24, 07.08.2019
СМИ: в России школьник умер после драки с десантником
10:37, 07.08.2019
СМИ: труженицу тыла ВОВ похоронили в мешке для трупов
10:19, 07.08.2019
Скандально известный дизайнер Артемий Лебедев «сбежал» из России
09:27, 07.08.2019
Скончалась известная российская бизнес-леди Алла Вербер
10:57, 05.08.2019
В России хотят ввести еще один способ получения зарплаты
09:49, 05.08.2019
В России задержали блогера, который призывал убивать детей силовиков
17:31, 04.08.2019
Бастрыкин отправил следователей разобраться в причинах пожаров в Сибири
17:01, 03.08.2019
В России введен запрет на выдачу микрозаймов под залог жилья
13:41, 02.08.2019
СМИ сообщили о свадьбе Ксении Собчак
10:11, 02.08.2019
В России уволили чиновницу, которая пнула ногой бездомного
17:14, 01.08.2019
В России студент изнасиловал спящую гостью дяди
12:13, 31.07.2019
В Башкирии бойцовская собака напала на 4-летнего ребенка
12:14, 30.07.2019
В соседней республике на улице нашли девятимесячного ребенка
10:50, 30.07.2019
В России упростили правила продажи и покупки жилья