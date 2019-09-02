Казанцев ждет неделя с 3 рабочими днями

Жителей Татарстана ждет неделя с 3 рабочими днями, это будет в ноябре.

В понедельник, 4 ноября, в России выходной день из-за Дня народного единства. 6 ноября в Казани отпразднуют День Конституции Татарстана, таким образом, рабочими будут только вторник, четверг и пятница.

Напомним, ранее сообщалось, что казанцы продолжают спорить по поводу предложения внедрить четырёхдневную рабочую неделю. С одной стороны ещё больше отдыха – это хорошо, с другой, времени на выполнение рабочих задач становится значительно меньше.