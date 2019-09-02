Казанцам бесплатно раздадут 2 тысячи деревьев

В Казани в рамках ежегодной акции горожанам бесплатно раздадут две тысячи саженцев. В этом году акция пройдет 20 сентября. Получить саженцы, в том числе ценного сибирского кедра, горожане смогут получить в Старо-Татарской слободе по адресу: Каюма Насыри, 10 с 15.00 до 19.00.

Помимо этого, всех участников акции организаторы научат правильно сажать деревья в городской среде, говорится в сообщении пресс-службы мэрии Казани.

Для участия в акции необходимо вступить в официальную группу движения в социальных сетях и сделать репост записи о раздаче деревьев.