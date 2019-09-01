Казань сегодня: стрельба у школы и Медведев удивился казанском классу

МЕДВЕДЕВ УДИВИЛСЯ 1-МУ КЛАССУ «М» В КАЗАНСКОЙ ШКОЛЕ

Премьер-министр Дмитрий Медведев был удивлен тем, что в новой школе, об открытии которой сообщалось сегодня, набрали 11 первых классов. Об этом он сообщил на совещании.

- То, что вы сказали - это хорошие данные. Единственное, я начал придумывать название - это 1-й "М" получается? Если 11 первых классов? В те времена, когда мы учились, были, может быть, "Б", "В", "Г". Но вот "Л" - это интересно, - сказал он.

Медведев вспомнил, что в советские годы в классах могло быть по 40 человек. Он отметил, что у класса должен быть "разумный размер".

В среднем по России наполняемость первых классов оценили от 26 до 30 человек, передает "Интерфакс".

В КАЗАНИ ОГРАБИЛИ СЫНА БОЛЬНОЙ РАКОМ ЖЕНЩИНЫ. РАНЬШЕ ОНА ИСКАЛА ДЛЯ НЕГО СЕМЬЮ

Жительница Казани Айгуль Фазыйлова, которая искала семья для сына после того, как узнала о том, что у нее рак, рассказала о том, что его ограбили. Об этом она сообщила в Instagram.

По ее словам, это случилось накануне, когда мальчик ждал ее с сумками, пока она была в аптеке. В сумках лежала одежда – вещи, необходимые к началу учебного года, пара свитеров, брюки и обувь.

- Амирка остался возле подъезда с 3 пакетами, за какие-то минуты два подонка (у меня больше нет слов) отобрали пакеты и скрылись. Искала возле дома, но дальше не смогла пойти, ребенок был один и ждал меня, - сообщила Айгуль.

В полицию она обращаться не стала, так как не в состоянии заниматься подачей заявлений - у нее ухудшилось состояние. К тому же около подъезда нет никаких камер.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД И КОНЦЕРТЫ: ЧТО ЖДЕТ КАЗАНЦЕВ В ДЕНЬ ВЫБОРОВ

В Казани в день голосования, 8 сентября, состоятся концерты, а все проголосовавшие смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Об этом на совещании в мэрии рассказал руководитель Аппарата исполкома города Евгений Варакин.

Всего правом голоса в Казани обладают 914 348 человек, в списках кандидатов на сегодняшний день числятся 77 человек, еще два политика были сняты с выборов по решению суда. 61 кандидат выдвинут от политических партий (это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Коммунисты России»), а остальные 16 являются самовыдвиженцами.

В день выборов в Казани пройдет праздничный концерт, хедлайнерами которого станут группа «Любэ», а также Диана Арбенина с группой «Ночные снайперы». Помимо этого, на сцену выйдут татарстанские исполнители Ильдар Хакимов и Гузель Уразова. Мероприятие начнется в 14:00 у стадиона «Казань Арена».

СИНОПТИКИ СООБЩИЛИ О СКОРОМ ПОТЕПЛЕНИИ В ТАТАРСТАНЕ

В Татарстане с середины недели ожидается потепление, об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

Сегодня и завтра ожидается прохладная погода, причина - северо-западный антициклон, сформированный в холодном воздухе полярных широт.

Однако в среду и четверг в Татарстане днем потеплеет до +21 градуса, в четверг могут пройти небольшие дожди.

В МВД ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ СТРЕЛЬБУ ОКОЛО ШКОЛЫ В КАЗАНИ

В МВД по РТ прокомментировали стрельбу около школы №90 накануне вечером, выяснилось, что стрельбу устроил 21-летний парень, который за несколько дней до этого нашел охотничье ружье. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как передает "Бизнес Online", примерно в 17 часов на Комарова, 4 остановился Opel без номеров, откуда вышел подозреваемый с обрезом в сопровождении приятеля. Там их ждали пятеро представителей другой ОПГ — когда они пошли навстречу, тот и выстрелил из обреза в воздух, после чего те сбежали.

Знакомый подозреваемого сел в Opel и на скорости выехал со двора, но врезался в столб возле Танкового кольца. В машине оперативники нашли также сумку с арматурой, устройство для подачи сигнального огня с двумя патронами и госномера автомобиля. Судьба водителя на данный момент неизвестна.