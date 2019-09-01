В Казани на официальных пляжах за лето никто не утонул

В Казани на пяти официальных пляжах минувшим летом никто не утонул, об этом стало известно сегодня на совещании в мэрии.

При этом всего было спасено 10 человек, в том числе пятеро детей, помощь оказали 264 отдыхающим. На несанкционированных пляжах летом утонули три человека.

Напомним, в Казани официальными считаются следующие пляжи - «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Большое Лебяжье», пляж «Озеро Комсомольское» в этом году был закрыт на реконструкцию и благоустройство прилегающей территории.