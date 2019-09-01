«На 90-й школе бойня»: в Казани мужчина устроил стрельбу из ружья на сходке

В Казани на футбольном поле гимназии №90 по улице Комарова в ходе встречи криминальных группировок один из присутствующих устроил стрельбу из охотничьего ружья, сообщает "Бизнес Online".

Участники двух криминальных группировок решили провести встречу из-за долга, один из мужчин в какой-то момент выстрелил из ружья.

- На 90-й школе бойня. Молодежь 35-ских залетела на футбол, учинила пальбу, гонки на машинах и так далее, носились по Танковому кольцу, перевернули тачку, - сообщил очевидец PoKazan.ru.

Услышав выстрел, местные жители вызвали полицию, сам мужчина с ружьем в руках вел себя агрессивно, кричал, что всех убьет. Увидев полицейских, он сбежал, его задержали в лесопосадке неподалеку.