В Казани на остановках вновь отключились табло

В Казани отключились информационные табло, размещенные на остановках, об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Табло не работают из-за отключения электричества на подстанции до 20:00 2 сентября, была приостановлена Автоматизированная система диспетчерского управления и обеспечения безопасного функционирования пассажирского транспорта , из-за чего и прекратилась работа табло.

Они заработают после подачи электричества.

Напомним, несколько недель назад табло уже отключались.