Отказ от отсрочки от призыва и билеты: какие законы вступили в силу в сентябре

Стало известно, какие законы и нормы заработали в сентябре 2019 года и коснулись многих россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Финляндия меняет правила выдачи виз

С 1 сентября финские власти начали запрашивать у россиян, подающих заявку на шенгенскую визу, все документы, которых требуют директивы Евросоюза.

До этого требовались: визовая анкета, загранпаспорт, цветная фотография, копия внутреннего паспорта, квитанция за оплату визового сбора, страховка и согласие на обработку персональных данных. Теперь добавятся: бронь гостиницы и билетов (или маршрут поездки, если турист собирается ездить по разным городам), а также подтверждение наличия денег для путешествия — выписка с банковского счета, справка с места работы или свидетельство о собственности на территории России. По сути, турист должен подтвердить, что он не собирается оставаться в стране и ему есть для чего возвращаться (работа, недвижимость, семья и т.п.).

То есть теперь выезжающие в Финляндию россияне должны готовить тот же пакет документов, что и в другие страны Шенгенского соглашения. В России шенгенскую визу в Финляндию можно получить в посольстве в Москве, в генеральном консульстве в Санкт-Петербурге, а также в его отделениях в Петрозаводске и Мурманске. Еще заявления на визу принимают 40 визовых центров в разных российских городах.

Билеты в театр или на концерт запретят продавать дороже их изначальной стоимости

С 1 сентября вступил в силу закон, который запрещает продавать билеты в театры, цирки, музеи, на концерты и т.д. по цене выше, чем на них указано. Заниматься продажей будут только организации культуры или уполномоченные ими компании. При этом посредники могут взимать комиссию за оказание услуг, но не более 10% от стоимости билета.

Любая перепродажа тоже запрещена, исключение — только для граждан, которые один раз по номиналу продают купленный для себя билет.

Поменялись и правила возврата — теперь сумма возмещения зависит от того, когда покупатель возвращает билет:

если он сделал это за десять дней до события, то получит всю стоимость;

если не позднее, чем за пять дней, то половину цены;

за три-пять дней — вернут 30%;

меньше, чем за три дня (72 часа), организатор имеет право отказаться возвращать деньги.

Если организация сама отменяет мероприятие, то зрителям компенсируют полную стоимость.

Кроме того, организации культуры теперь обязаны размещать у себя на сайтах всю информацию о билетах: стоимость; компании, которые могут их продавать; требования к оформлению и допуску на мероприятия; порядок возврата и кто отвечает за возмещение денег.

Нотариальные услуги станут доступнее в отдаленных районах

С 1 сентября должностные лица администраций поселений, муниципальных или городских округов получили право выполнять функции нотариуса, если его нет в границах этих территорий.

Но они смогут оказывать только часть нотариальных услуг:

заверять доверенности, за исключением на распоряжение недвижимым имуществом;

производить опись наследственного имущества;

заверять копии документов и выписок из них и подлинность подписи на документах.

А вот удостоверять завещания, доверенности на движимое имущество, управлять наследным имуществом и принимать меры по его охране за исключением описи должностные лица муниципалитетов не смогут.

Призывники смогут отказаться от отсрочки от армии

С 1 сентября граждане, имеющие право на освобождение или отсрочку от службы в армии, смогут от этого права отказаться и пойти служить. Для этого достаточно подать заявление в призывную комиссию.

Правило распространяется на родных братьев или сыновей военнослужащих, погибших на службе, студентов или тех, у кого есть ученая степень. Полный список указан в пунктах 2 статей 22 и 23 закона "О воинской обязанности и военной службе".

Также с 1 сентября у военнослужащих, призванных на службу, появилась возможность уволиться досрочно, если основания для этого возникли во время службы. Например, родился второй ребенок.

Меняются правила переселения из закрытых военных городков

С 1 сентября вступил в силу Указ президента, который меняет правила переселения из закрытых военных городков людей, потерявших связь с Вооруженными силами. Речь идет о семьях бывших кадровых военнослужащих, которые уволились, но остались жить в ведомственных квартирах в ожидании, когда им выдадут собственную жилплощадь.

До сих пор людей переселяли через программу государственных жилищных сертификатов (ГСЖ) на покупку квартиры. Теперь власти смогут не только выдавать жилищный сертификат, но и предлагать просто другую квартиру. Именно предлагать — переселить человека по такой схеме можно только с его согласия. То есть если у Минобороны освобождается жилье в каком-нибудь регионе и переселенцы готовы туда переехать, то все в порядке.

Новое жилье предоставляется по договору социального найма или в собственность, причем бесплатно. Но в порядке очереди, как и жилищный сертификат. Причем если человек воспользовался ГСЖ, то претендовать на предложение жилья "натурой" он уже не может, и наоборот.

Указ также определил и нормы жилой площади, на которую может претендовать заявитель:

33 кв. м — для одного человека;

42 кв. м — для двух человек;

по 18 кв. м — на каждого члена семьи из трех и более человек.

Ограничение выдачи наличных с анонимных карт и онлайн-кошельков

С 15 сентября клиент сможет снимать наличные с анонимных электронных средств платежа, только если он прошел процедуру упрощенной идентификации. Речь в данном случае идет о предоплаченных неименных картах и анонимных онлайн-кошельках. То есть, по сути, обналичивание денег с них перестанет быть анонимным.

Для упрощенной идентификации в отличие от полной клиенту не нужно лично приходить в офис компании. Достаточно сообщить свои фамилию, имя, отчество и номер паспорта, а организация должна проверить эти данные. При этом снять, как и раньше, можно не больше 5000 рублей в сутки и 40 000 рублей в месяц.

Норма направлена на борьбу с незаконным обналичиванием средств.