Yota запустила новые безлимитные приложения для планшета

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17:41, 01.09.2019
В Казани приготовили самый большой в мире талкыш калеве
17:02, 01.09.2019
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14:07, 01.09.2019
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Ножом в живот 11 раз: челнинец спас маму
11:37, 01.09.2019
Пожар в Бугульме: Двое погибших
11:13, 01.09.2019
Поздравление Минниханова «С днём знаний»
18:17, 31.08.2019
В Татарстане во время прокладки трубопровода погиб рабочий
16:54, 31.08.2019
В Казани спасатели достали собаку из двухметровой ямы
16:37, 31.08.2019
В Казани молодежь дралась в очереди за кроссовками
16:00, 31.08.2019
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14:59, 31.08.2019
Победительница шоу “Холостяк” угощала казанцев гигантским чак-чаком
14:35, 31.08.2019
Автобусы в Казани временно поменяли маршруты
13:03, 31.08.2019
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12:19, 31.08.2019
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11:51, 31.08.2019
В центре Казани вчера сбили пешехода
11:32, 31.08.2019
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10:12, 31.08.2019
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09:36, 31.08.2019
Сентябрь в Татарстане начнется с дождей
09:12, 31.08.2019
По улицам Челнов проехал КАМАЗ с младенцами
08:18, 31.08.2019
Ниагарский водопад окрасили в цвета флага Татарстана
16:55, 30.08.2019
Сегодня ночью Ниагарский водопад окрасится в цвета флага Татарстана
16:16, 30.08.2019
Минниханову подарили чак-чак, побывавший в космосе
16:11, 30.08.2019
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15:50, 30.08.2019
В Татарстане скончался житель Чечни, пострадавший в ДТП с горящими «Ладами»
15:31, 30.08.2019
Стало известно, где лучше смотреть салют в День Татарстана
14:57, 30.08.2019
Город для жителя, а не для автомобиля: в Казани завершились обсуждения Генплана
14:43, 30.08.2019
В Зеленодольске врач потерял 300 тысяч рублей, попытавшись обменять криптовалюту
14:20, 30.08.2019
Отказ от отсрочки от призыва и билеты: какие законы вступят в силу в сентябре
13:21, 30.08.2019
Банк «Открытие» вошел в ТОП-5 по объему средств физических лиц
13:08, 30.08.2019
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12:30, 30.08.2019
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Сегодня в Казани ожидается +15 градусов
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Feduk, Pompeya, Рондо: Как выглядит программа на день города Казани?
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19:47, 29.08.2019
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17:22, 29.08.2019
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Yota запустила новые безлимитные приложения для планшета

Cегодня, 09:01 0 Автор: prokazan.ru

Yota вводит новые безлимитные приложения для планшета. Теперь пользователям планшетного продукта станут доступны категории «Почта», «Транспорт» и «Кинотеатры», стоимость которых составит 10 рублей за каждую категорию.

Также Yota сделала безлимитный доступ к детским приложениям, спрос на которые среди клиентов мобильного оператора наиболее высок. Найти их можно в специальной категории «Детям», цена которой составит 25 рублей.

Таким образом, при покупке группы приложений «Почта» безлимитными станут Mail.ru, «Яндекс.Почта», Gmail.com и Microsoft Outlook. В категории «Кинотеатры» пользователям станут доступны безлимитные приложения онлайн-кинотеатров ivi, Megogo, Netflix, Amediateka и Okko. В категории «Детям» клиенты Yota смогут получить безлимитный доступ к YouTube детям, а также ivi для детей, «Мульт» и сайту «Учи.ру». В категории «Транспорт» представлено 14 приложений, среди которых «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Карты», «Google.Карты», maps.me, 2ГИС и т.д.

«Мы проанализировали потребности клиентов и выявили приложения, которые очень важны для людей в повседневной жизни. Поэтому мы решили объединить эти приложения в специальные категории, и дать к ним безлимитный доступ. Теперь каждый клиент может использовать самые необходимые приложения, при этом не расходуя трафик из основного пакета. Таким образом, пользователи планшетного продукта Yota могут смотреть фильмы, ездить на такси, читать почту и ставить детям мультики без оглядки на объем потраченного трафика», - комментирует директор продукта «Планшет-Модем» Yota Александр Капралов.

 

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