Дебютанты премьер-лиги, разгромили казанский «Рубин»

В матче 8-го тура чемпионата России «Рубин» на Центральном стадионе Казани проиграл дебютанту РПЛ «Сочи» со счетом 0:3.

В составе сочинской команды было много бывших игроков «Рубина»: Сослан Джанаев, Федор Кудряшов, Эльмир Набиуллин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз. Ибрагим Цаллагов, который в прошлом году был в аренде у казанского клуба, забил первый гол в ворота хозяев поля в середине первого тайма. Второй гол также на счету Кудряшова, а третий гол был с подачи Нобоа. Забил его форвард сочинцев Александр Карапетян.

Рубин опустился на 9-е место в турнирной таблице, следующую игру казанцы проведут 22 сентября на выезде в Петербурге с «Зенитом».