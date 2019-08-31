Поздравление Минниханова «С днём знаний»

Сегодня Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем знаний. Президент РТ рассказал, что в этом году в республике приступили к реализации нового проекта по созданию полилингвальных образовательных комплексов. Также, ярким признанием достижений Татарстана в деле подготовки конкурентоспособных кадров стало проведение мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Worldskills» в Казани, добавил президент РТ.

Рустам Минниханов - президент РТ

«Образование и наука — прочная основа успешности и процветания каждого народа, каждого государства. „Любое счастье, любое благоденствие, любое освобождение, — как верно подметил великий татарский поэт Габдулла Тукай, — можно ожидать только от знания и просвещения“. Без глубоких знаний немыслим научно-технический и общественный прогресс. В эпоху информационных технологий и высоких скоростей эта формула успеха приобретает ещё большую актуальность»

В Инстаграм, Минниханов разместил видео на тему начала нового учебного года. Ниже под видео он написал: «С днем знаний! Сегодня отдыхать можете, а завтра в школу!»

https://www.instagram.com/p/B12ypocjnw3/



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